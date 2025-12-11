Quantcast
Conference League: Η ΑΕΚ πάτησε... γκάζι για τους «16» - Κέρδισε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας - Real.gr
real player

Conference League: Η ΑΕΚ πάτησε… γκάζι για τους «16» – Κέρδισε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας

21:49, 11/12/2025
Conference League: Η ΑΕΚ πάτησε… γκάζι για τους «16» – Κέρδισε 2-1 τη Σαμσουνσπόρ εκτός έδρας

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύνοψη από το

  • Νέα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ, που μετά τη Φλωρεντία, πέρασε με νίκη και από τη Σαμψούντα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League.
  • Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό με αυτογκόλ του Μουκουντί, ανατρέποντας τα αρχικά σχέδια του Μάρκο Νίκολιτς.
  • Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο β΄ ημίχρονο, ισοφάρισε με τον Μαρίν στο 52΄ και πήρε το προβάδισμα με τον Κοϊτά στο 63΄, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και υποχρεώνοντας τη Σαμσουνσπόρ στην πρώτη ευρωπαϊκή εντός έδρας ήττα της.
Με νίκη την επόμενη Πέμπτη (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, η Ένωση κερδίζει θέση στην προνομιούχο οκτάδα.

Νέα σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά για την ΑΕΚ, που μετά τη Φλωρεντία, πέρασε με νίκη και από τη Σαμψούντα και πλέον κρατάει στα χέρια της την απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League. Ο «Δικέφαλος» νίκησε 2-1 με ανατροπή την πρωτοπόρο της League Phase Σαμσουνσπόρ, έφτασε τους 10 βαθμούς και με νίκη την επόμενη Πέμπτη (18/12, 22:00) εναντίον της Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια, κερδίζει θέση στην προνομιούχο οκτάδα. Παράλληλα, με το σημερινό αποτέλεσμα, εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μόλις στο 4ο λεπτό ο Μουσάμπα γύρισε τη μπάλα στην περιοχή και ο Αρόλντ Μουκουντί στην προσπάθειά του να απομακρύνει, την έστειλε στα δίχτυα του Στακόσα. Όπως ήταν φυσικό το γρήγορο γκολ ισοδυναμούσε με ανατροπή όλων των σχεδίων του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αναλάβει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν άριστα το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Όχι μόνο δεν κινδύνεψαν, αλλα απείλησαν άμεσα με τον Στρακόσα να δηλώνει «παρών» σε δύο προσπάθειες του Εντσάμ. Ειδικά στη δεύτερη, στο 31΄, ο Αλβανός πορτιέρε πραγματοποίησε απίθανη επέμβαση.

Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά στο β΄ ημίχρονο και έκλεισε την Σαμσουνσπόρ στα καρέ της. Ο δραστήριος Κοϊτά κέρδισε φάουλ σε πολύ καλή θέση και στο 52΄ ο Μαρίν με αριστοτεχνική εκτέλεση ισοφάρισε. Έτσι «πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα» τους γηπεδούχους και παράλληλα ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία της.


Έτσι στο 63΄ ο Κοϊτά «χόρεψε» τον Φαν Ντρόνχελεν από δεξιά και με εκπληκτικό σουτ έστειλε τη μπάλα στην «απέναντι» γωνία του Κοτσού, δίνοντας το προβάδισμα στην Ένωση.


Ήταν ένα τεράστιο σοκ για τους γηπεδούχους και τον προπονητή τους, ο οποίος προσπάθησε με διάφορες διορθωτικές κινήσεις να αλλάξει τον ρου της αναμέτρησης. Δεν τα κατάφερε. Η ΑΕΚ πολύ εύκολα διαχειρίστηκε το υπέρ της σκορ και έκανε το μεγάλο βήμα για ένα εισιτήριο απευθείας προς τους «16», υποχρεώνοντας τη Σαμσουνσπόρ στην πρώτη ευρωπαϊκή εντός έδρας ήττα της!

 

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού (78΄ Μέντες), Σάτκα, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον (85΄ Σίσεϊ), Μακουμπού, Εμρέ Κιλίντς, Χόλσε, Εντσάμ (78΄ Σονέρ), Μουσάμπα (74΄ Ταχσίν), Μουαντιλμαντζί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί (46΄ Βίντα), Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν (90+3΄ Πένραϊς), Μάνταλος (82΄ Γκρούγιτς), Κοϊτά (85΄ Ελίασον), Γιόβιτς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

20:41 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

Στην εισαγγελία τα πρακτικά της κατάθεσης Ξυλούρη - Άνδρες της φρουράς τον συνόδευσαν μέχρι τo φυλάκιο της Αμαλίας

18:50 11/12
Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

Θυέλλα για την πριγκίπισσα Sofia της Σουηδίας – Στη δίνη του σκανδάλου Epstein

14:15 11/12
Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

Πάτρα: 89χρονη σκότωσε κουτάβια - 25χρονος της πέταξε πέτρες για να τη σταματήσει και εκείνη τον χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο

10:56 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

ΣτΕ: Τα νοσοκομεία έχουν την ευθύνη της ασφάλειας ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού, ακόμα και όταν υπάρχει εταιρεία φύλαξης

23:00 11/12
Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού που θα χάσει ο Ελ Κααμπί αγωνιζόμενος στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:47 11/12
Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

Ελβετία-Γιουροβίζιον: Το Νέμο επιστρέφει το βραβείο του στην EBU

22:45 11/12
«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

«Η κόρη σου χρειάζεται χρήματα»: Βίντεο ντοκουμέντο από την εξαπάτηση 83χρονης στη Βούλα

22:39 11/12
Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

Conference League: Έπιασαν... κορυφή μαζί με την ΑΕΚ και οι Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο

22:30 11/12
Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

Τζένη Καζάκου: «Μέσα από τον πατέρα μου γνώρισα την γιαγιά μου σαν Τζένη»

22:30 11/12
Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Christmas mode με Λένα Ζευγαρά στον Πειραιά – Εκρηκτική συναυλία, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και 120.000 λαμπιόνια στην εορταστική φιέστα του My Radio 104.6 powered by Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

22:15 11/12
Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

Σύλλογοι Συγγενών Θανόντων & Πληγέντων Μάνδρας και Αν. Αττικής: «Δεν ζητήσαμε ποτέ χάρη – Ζητάμε την αναγνώριση, προστασία, δικαιοσύνη όλων όσων έφυγαν άδικα»

22:10 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved