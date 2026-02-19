Conference League: Η Νόα έκανε την έκπληξη - Real.gr

Η Νόα έκανε την έκπληξη στους πρώτους αγώνες των play off του Conference League.

Η ομάδα της Αρμενίας που πέρσι (2024/25) είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, επικράτησε 1-0 της Άλκμααρ στο Ερεβάν και πλέον καλείται να διαφυλάξει αυτό το σκορ στη ρεβάνς που θα γίνει σε μία εβδομάδα στην Ολλανδία.

Η Νόα είναι πρωτοεμφανιζόμενη σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το ίδιο και η φινλανδική Κουόπιο, που όμως δεν είχε ανάλογη επιτυχία. Ηττήθηκε 2-0 εντός έδρας από τη Λεχ Πόζναν, που πιθανότατα «καθαρίσε» από σήμερα την πρόκριση.