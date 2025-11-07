Conference League: Μεγάλη εμφάνιση της Ομόνοιας, 1-1 με τη Λωζάνη - Real.gr

Σε ένα πολύ απαιτητικό ματς που έμοιαζε με τελικό για την Ομόνοια, η Κυπριακή ομάδα έφυγε με έναν βαθμό από τη Λωζάνη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Conference League.

Με γκολ του Νεοφύτου στο 34΄ η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ πήρε ισοπαλία 1-1 και έγινε η πρώτη που «κόβει» βαθμούς από τους Ελβετούς στη League Phase της διοργάνωσης. Ένας υπερπολύτιμος πόντος που κρατάει την Ομόνοια «ζωντανή» στην υπόθεση πρόκριση. Η Λοζάνη έχασε πέναλτι στο 90΄!

Από τα υπόλοιπα ματς ξεχώρισε το «ξέσπασμα» της Ντιναμό Κιέβου που είχε ξεκινήσει με δύο ήττες. Το… μάρμαρο πλήρωσε η Ζρίνσκι την οποία οι Ουκρανοί συνέτριψαν 6-0 στην ουδέτερη έδρα της Πολωνίας (Λούμπλιν). Μάλιστα είχαν έξι διαφορετικούς σκόρερ!

«Κεφάλι» στην υπόθεση της απευθείας πρόκρισης στα νοκ άουτ του Conference League πήρε από πολύ νωρίς η Σάμσουνσπορ. Η τουρκική ομάδα επικράτησε εντός έδρας με 3-0 της Χάμρουν και με το 3 στα 3 στα μισά της League Phase έχει, πλέον, το «πάνω χέρι» για να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Το απόλυτο διατήρησε και η Τσέλιε, παρότι δεν σκόραρε το «κανόνι» των Σλοβένων, Βράνκο Κοβάτσεβιτς. Με ανατροπή μέσα σε πέντε λεπτά στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Αλμπερτ Ριέρα νίκησε με 2-1 την Λέγκια Βαρσοβίας και ισοβαθμεί στην κορυφή με τις Σάμσουνσπορ και Μάιντς (από 9 βαθμούς).

Η γερμανική ομάδα επικράτησε και αυτή με ανατροπή, 2-1 της Φιορεντίνα, που πάει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα.

Σε έκπληξη της διοργάνωσης εξελίσσεται η Λίνκολν που πήρε ακόμα έναν βαθμό -έφτασε τους 4- με την ισοπαλία 1-1 εναντίον της Ριέκα στο Γιβραλτάρ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 2-0

(28′ Μπονταρένκο, 68′ Κάουα Ελίας)

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-0

Μάιντς (Γερμανία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 1-1

(68′ Χόλερμπαχ – 16′ Σομ)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 2-1

(72′ Ιοσίνοφ, 77′ Καρνίτσνικ – 17′ Ουρμπάνσκι)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 2-1

(41′ Αντβι, 48′ Πενάνεν – 3′ Μαρσέλι)

ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-1

(90′ πέν. Γιόβιτς – 21′ πέν. Μπερκ)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία)-Χάμρουν (Μάλτα) 3-0

(18′ Χόλσε, 58′ Κιλίνκ, 77′ Μάριους)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Αμπερντίν (Σκωτία) 0-0

Νόα (Αρμενία)-Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) 1-2

(21′ Μουλαχουσεΐνοβιτς – 10′ Σλάβιτσεκ, 24′ Σιλά)

Χάκεν (Σουηδία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-2

(61΄ Ντέμπε – 21΄ Ενσίσκο, 60΄ Γκόντο)

Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 3-1

(22΄ Λακρουά, 45+4΄,57΄ Σαρ – 54΄ Μάινανς)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) 6-0

(21΄ Ποπόφ, 56΄ Γκερέρο, 59΄ Καμπάιεφ, 67΄ Μπουγιάλσκι,

78΄ Γιαρμολένκο, 83΄ Μπιανούτσα)

Λωζάνη (Ελβετία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-1

(40΄ Μπάιρ – 34΄ Νεοφύτου)

Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)-Γιαγκελόνια (Πολωνία) 1-1

(49΄ Λατίφι – 90+10΄ Λοζάνο)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ριέκα (Κοατία) 1-1

(83΄ Κίκε Γκόμεζ – 41΄ Φρουκ)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 3-2

(58΄ Παλασόν, 83΄ Ντε Φρούτος, 90+4΄ Αλβάρο Γκαρθία –

11΄ Πάλμα, 39΄ Κόζουμπαλ)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Ντρίτα (Κόσοβο) 0-1

(57΄ Αϊζεράι)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Κραϊόβα (Ρουμανία) 0-0

(37΄ Ρόμαντσουκ)