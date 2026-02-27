Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ σε «16», «8» και «4» – Όλα τα ζευγάρια - Real.gr

Η ΑΕΚ είχε “ρεπό” από τη φάση των νοκ άουτ του Conference League, αφού τερμάτισε 3η στη League Phase της διοργάνωσης και δεν χρειάστηκε να περάσει από την ψυχοφθόρο διαδικασία των πλέι οφ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02), όμως, έκανε την επανεμφάνισή της στη διοργάνωση, συμμετέχοντας στην κλήρωση για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.

Η κλήρωση έστειλε την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά τη φετινή σεζόν την Τσέλιε. Το πρώτο ματς της Ένωσης θα είναι εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς της “Allwyn Arena” μία εβδομάδα αργότερα. Λόγω της κατάταξης της στη League Phase, η ΑΕΚ έχει ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια τόσο στους “16” της διοργάνωσης, όσο και στους “8”, εφόσον φυσικά προκριθεί.

Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τσέλιε στην πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League, με την ομάδα από τη Σλοβενία να επικρατεί εντός έδρας της Ένωσης με 3-1.

Η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7. Στα πλέι οφ οι Σλοβένοι απέκλεισαν τη Ντρίτα από το Κόσοβο με συνολικά γκολ 6-4.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ φτάσει στα προημιτελικά του Conference League, θα παίξει με τον νικητή του Σαμσουνσπόρ-Ράγιο Βαγιεκάνο.

Εάν η Ένωση φτάσει ως τα ημιτελικά, πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Όλομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.

Ο μεγάλος τελικός του φετινού Conference League είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου και θα διεξαχθεί στη “Red Bull Arena” της Λειψίας.

Τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των “16”:

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ

Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας

Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο

Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς

Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας

Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ

Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:

Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας / Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ

Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ / Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ

Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης των νοκ άουτ:

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία

