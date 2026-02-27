Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ σε «16», «8» και «4» – Όλα τα ζευγάρια - Real.gr

Το μεσημέρι της Παρασκευής (27/02), όμως, έκανε την επανεμφάνισή της στη διοργάνωση, συμμετέχοντας στην κλήρωση για τη φάση των “16” της διοργάνωσης.
Η κλήρωση έστειλε την ΑΕΚ να αντιμετωπίσει για μια ακόμα φορά τη φετινή σεζόν την Τσέλιε. Το πρώτο ματς της Ένωσης θα είναι εκτός έδρας στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς της “Allwyn Arena” μία εβδομάδα αργότερα. Λόγω της κατάταξης της στη League Phase, η ΑΕΚ έχει ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια τόσο στους “16” της διοργάνωσης, όσο και στους “8”, εφόσον φυσικά προκριθεί.
Να αναφέρουμε ότι η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Τσέλιε στην πρεμιέρα της στη League Phase του Conference League, με την ομάδα από τη Σλοβενία να επικρατεί εντός έδρας της Ένωσης με 3-1.
Η Τσέλιε τερμάτισε στη 13η θέση με επίσης 10 βαθμούς (3-1-2) και γκολ 8-7. Στα πλέι οφ οι Σλοβένοι απέκλεισαν τη Ντρίτα από το Κόσοβο με συνολικά γκολ 6-4.
Σε περίπτωση που η ΑΕΚ φτάσει στα προημιτελικά του Conference League, θα παίξει με τον νικητή του Σαμσουνσπόρ-Ράγιο Βαγιεκάνο.
Εάν η Ένωση φτάσει ως τα ημιτελικά, πιθανοί αντίπαλοι είναι η Σίγκμα Όλομουτς από την Τσεχία, η Μάιντς από τη Γερμανία, η Ριέκα από την Κροατία και η Στρασμπούρ από τη Γαλλία.
Ο μεγάλος τελικός του φετινού Conference League είναι προγραμματισμένος για τις 27 Μαΐου και θα διεξαχθεί στη “Red Bull Arena” της Λειψίας.
Τα οκτώ ζευγάρια της φάσης των “16”:
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας
Φιορεντίνα – Ράκοβ
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο
Τσέλιε – ΑΕΚ
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς
Ριέκα – Στρασμπούρ
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας
Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ
Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά:
Λεχ Πόζναν – Σαχτάρ Ντόνετσκ VS Άλκμααρ – Σπάρτα Πράγας / Κρίσταλ Πάλας – ΑΕΚ Λάρνακας VS Φιορεντίνα – Ράκοβ
Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο VS Τσέλιε – ΑΕΚ / Σίγκμα Όλομουτς – Μάιντς VS Ριέκα – Στρασμπούρ
Οι ημερομηνίες για το υπόλοιπο της φάσης των νοκ άουτ:
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία
Πηγή: filathlos.gr