Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ - Βαθμολογίες, κλήρωση, πρόγραμμα - Real.gr

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ η οποία τερμάτισε 3η στην τελική βαθμολογία μετά την επική ανατροπή και νίκη της επί της Κραϊόβα με 3-2– προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).
Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.
TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ LEAGUE PHASE
ΑΕΚ-Κραϊόβα 3-2
ΑΕΚ Λάρνακας-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0
Άλκμααρ – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0
Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0
Κρίσταλ Πάλας- Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2
Ντιναμό Κιέβου- Νόα (Αρμενία) 2-0
Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0
Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1
Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0
Ομόνοια- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1
Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα 0-0
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν (Μάλτα) 3-1
Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία) 1-0
Σπάρτα Πράγας- Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0
Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 3-1
Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ραπίντ Βιένης 1-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16»
Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16»
ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16»
Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16»
Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16»
Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16»
Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16»
ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16»
Λωζάνη 11 Playoffs
Κρίσταλ Πάλας 10 Playoffs
Λεχ Πόζναν 10 Playoffs
Σαμσουνσπόρ 10 Playoffs
Τσέλιε 10 Playoffs
Άλκμααρ 10 Playoffs
Φιορεντίνα 9 Playoffs
Ριέκα 9 Playoffs
Γιαγκελόνια 9 Playoffs
Ομόνοια 8 Playoffs
Νόα 8 Playoffs
Ντρίτα 8 Playoffs
Κουόπιο 7 Playoffs
Σκεντίγια 7 Playoffs
Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Playoffs
Σίγκμα Όλομουτς 7 Playoffs
Κραϊόβα 7
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7
Ντιναμό Κιέβου 6
Λέγκια Βαρσοβίας 6
Σλόβαν Μπρατισλ. 6
Μπρέινταμπλικ 5
Σάμροκ Ρόβερς 4
Χάκεν 3
Χάμρουν Σπάρτανς 3
Σέλμπουρν 2
Αμπερντίν 2
Ραπίντ Βιένης 1
Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:
1) Λωζάνη/Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι/Σίγκμα Όλομουτς
2) Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ – Κουόπιο/Σκεντίγια
3) Τσέλιε/Αλκμάαρ – Νόα/Ντρίτα
4) Φιορεντίνα/Ριέκα – Γιαγκελόνια/Ομόνοια
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
Νικητές 1 – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας
Νικητές 2 – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ
Νικητές 3 – AEK ή Σπάρτα Πράγας
Νικητές 4 – Στρασμπούρ ή Ρακόβ
ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ
Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.