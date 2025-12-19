Conference League: Οι ομάδες που προκρίθηκαν στους «16» και τα «ζευγαρώματα» στα νοκ άουτ - Βαθμολογίες, κλήρωση, πρόγραμμα - Real.gr

Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (18/12) οι 6 αγωνιστικές στη League Phase του Conference League κι έγιναν πλέον γνωστές οι 24 ομάδες που συνεχίζουν στις επόμενες φάσεις των νοκ-άουτ, όπως βέβαια και οι 12 που αποχαιρετούν την Ευρώπη.

Οι οκτώ πρώτες -ανάμεσα στις οποίες είναι και η ΑΕΚ η οποία τερμάτισε 3η στην τελική βαθμολογία μετά την επική ανατροπή και νίκη της επί της Κραϊόβα με 3-2– προκρίθηκαν απευθείας στους «16» (στις 12 και 19 Μαρτίου τα ματς) ενώ οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 9-24, θα αναμετρηθούν στην ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ εισόδου στους «16» (19 και 26 Φεβρουαρίου).

Τα υποψήφια ζευγάρια είναι ήδη γνωστά και θα οριστικοποιηθούν στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 στο “House of European Football”, την έδρα της UEFA στη Νιόν στην Ελβετία.

Οι οκτώ που προκρίθηκαν απευθείας στους «16»: Στρασμπούρ, Ρακόβ, ΑΕΚ, Σπάρτα Πράγας, Ράγιο Βαγεκάνο, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Μάιντς, ΑΕΚ Λάρνακας.

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ LEAGUE PHASE

ΑΕΚ-Κραϊόβα 3-2

ΑΕΚ Λάρνακας-Σκεντίγια (Β. Μακεδονία) 1-0

Άλκμααρ – Γιαγκελόνια (Πολωνία) 0-0

Τσέλιε (Σλοβενία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 0-0

Κρίσταλ Πάλας- Κουόπιο (Φινλανδία) 2-2

Ντιναμό Κιέβου- Νόα (Αρμενία) 2-0

Λοζάνη – Φιορεντίνα 1-0

Λέγκια Β. (Πολωνία) – Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 4-1

Μάιντς (Γερμανία)- Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-0

Ομόνοια- Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) 0-1

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)- Ντρίτα (Κόσοβο) 3-0

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)- Ριέκα 0-0

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)- Χάμρουν (Μάλτα) 3-1

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία)- Λεχ Πόζναν (Πολωνία) 1-2

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία)- Χάκεν (Σουηδία) 1-0

Σπάρτα Πράγας- Αμπερντίν (Σκωτία) 3-0

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) 3-1

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) – Ραπίντ Βιένης 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Στρασμπούρ 16 Πρόκριση στους «16»

Ρακόβ Τσεστόχοβα 14 Πρόκριση στους «16»

ΑΕΚ 13 Πρόκριση στους «16»

Σπάρτα Πράγας 13 Πρόκριση στους «16»

Ράγιο Βαγεκάνο 13 Πρόκριση στους «16»

Σαχτάρ Ντόνετσκ 13 Πρόκριση στους «16»

Μάιντς 13 Πρόκριση στους «16»

ΑΕΚ Λάρνακας 12 Πρόκριση στους «16»

Λωζάνη 11 Playoffs

Κρίσταλ Πάλας 10 Playoffs

Λεχ Πόζναν 10 Playoffs

Σαμσουνσπόρ 10 Playoffs

Τσέλιε 10 Playoffs

Άλκμααρ 10 Playoffs

Φιορεντίνα 9 Playoffs

Ριέκα 9 Playoffs

Γιαγκελόνια 9 Playoffs

Ομόνοια 8 Playoffs

Νόα 8 Playoffs

Ντρίτα 8 Playoffs

Κουόπιο 7 Playoffs

Σκεντίγια 7 Playoffs

Ζρίνσκι Μόσταρ 7 Playoffs

Σίγκμα Όλομουτς 7 Playoffs

Κραϊόβα 7

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 7

Ντιναμό Κιέβου 6

Λέγκια Βαρσοβίας 6

Σλόβαν Μπρατισλ. 6

Μπρέινταμπλικ 5

Σάμροκ Ρόβερς 4

Χάκεν 3

Χάμρουν Σπάρτανς 3

Σέλμπουρν 2

Αμπερντίν 2

Ραπίντ Βιένης 1

Η κλήρωση της ενδιάμεσης φάσης:

1) Λωζάνη/Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι/Σίγκμα Όλομουτς

2) Λεχ Πόζναν/Σαμσουνσπόρ – Κουόπιο/Σκεντίγια

3) Τσέλιε/Αλκμάαρ – Νόα/Ντρίτα

4) Φιορεντίνα/Ριέκα – Γιαγκελόνια/Ομόνοια

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

Νικητές 1 – Μάιντς ή ΑΕΚ Λάρνακας

Νικητές 2 – Ράγιο Βαγεκάνο ή Σαχτάρ Ντόνετσκ

Νικητές 3 – AEK ή Σπάρτα Πράγας

Νικητές 4 – Στρασμπούρ ή Ρακόβ

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

Play off «νοκ άουτ» φάσης: 19 & 26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση «16»: 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 στη Λειψία.