Conference League: Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ - Πήρε ισοπαλία 1-1 από την Άντερλεχτ - Real.gr

Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Ντόλμπεργκ στο 21΄ και ισοφάρισε στο 74΄ ο Ελίασον αφήνοντας ορθάνοιχτη την... πόρτα της πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της Άντερλεχτ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Ντόλμπεργκ στο 21΄ και ισοφάρισε στο 74΄ ο Ελίασον αφήνοντας ορθάνοιχτη την… πόρτα της πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Άντερλεχτ ξεκίνησε εντυπωσιακά στο «Κονστάντ βάντεν Στοκ» και έκλεισε την ΑΕΚ στην περιοχή της στο πρώτο δεκάλεπτο. Διάστημα στο οποίο είχε οκτώ τελικές προσπάθειες και δύο μεγάλες ευκαιρίες, με χαρακτηριστικότερη όλων τη φάση του 8΄ όταν ο Στρακόσα απέκρουσε το σουτ του Αζάρ και στη συνέχεια ενστικτωδώς με το πόδι «έβγαλε» και την προσπάθεια του Ντόλμπεργκ, ενώ οι Βέλγοι ήταν έτοιμοι να πανηγυρίσουν το 1-0. Η Ένωση προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς στο επόμενο δεκάλεπτο και μάλιστα έχασε σπουδαία ευκαιρία στην πρώτη συνδυασμένη επιθετική της προσπάθεια. Ο Κουτέσα πέρασε στον Γκατσίνοβιτς κι αυτός έδωσε ασίστ στον Ζίνι, ο οποίος όμως πλάσαρε πάνω στον Κούζμανς στο 18΄.

Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ βρήκε λίγο ελεύθερο χώρο στο ύψος της περιοχής και εκτέλεσε υποδειγματικά στο «παραθυράκι» του Στρακόσα για το δεύτερο εφετινό του γκολ στη διοργάνωση. Στο υπόλοιπο του ημιχρόνου το ματς «έσβησε», όμως η ΑΕΚ βρήκε ακόμα μία ευκαιρία σε πανομοιότυπη φάση με αυτή του 18ου λεπτού. Ο Κουτέσα δημιούργησε, αλλά ο Γκατσίνοβιτς δεν έκανε καλό τελείωμα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κρατούσε περισσότερο τη μπάλα στην κατοχή της, απόρροια και των δύο αλλαγών (Μάνταλος, Πινέδα) που έγιναν στο ημίχρονο. Όμως η ‘Αντερλεχτ ήταν εκείνη που απειλούσε, με σουτ του Αζάρ στο 56΄ και κεφαλιά του Ανγκούλο στο 61΄ σε πολύ καλές ευκαιρίες. Όμως η ΑΕΚ ευτύχησε να ισοφαρίσει στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στην περιοχή της Άντερλεχτ. Δημιουργός ξανά ο Κουτέσα από αριστερά, η μπάλα μετά από κόντρες έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 74΄.

Στο 80΄ ο Θωμάς Στρακόσα πραγματοποίησε νέα εντυπωσιακή διπλή επέμβαση. Πρώτα σε σουτ του Ανγκουλο με τη μπάλα να βρίσκει και στο δοκάρι και στη συνέχεια στην προσπάθεια του Αζάρ από τη μικρή περιοχή. Ο Αλβανός γκολκίπερ, στην καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του με τον Δικέφαλο στο στήθος, δίκαια παίρνει στον τίτλο του MVP της αναμέτρησης.

Μοναδικό μελανό σημείο στη βραδιά, η εντελώς αχρείαστη αποβολή του Πέτρου Μάνταλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις, για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου και σε ακίνδυνη φάση.

ΆΝΤΕΡΛΕΧΤ (Μπέσνικ Χάσι): Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ (78΄ Σαλιμπά), Ουέρτα (78΄ Μπερτατσίνι), Λανσάνα, Αζάρ (90΄ Στρούικενς), Ανγκούλο (85΄ Ντάο), Ντόλμπεργκ (85΄ Βάσκες).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (46΄ Μάνταλος), Κοϊτά (72΄ Πιερό), Κουτέσα (88΄ Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (46΄ Πινέδα), Ζίνι (65΄ Ελίασον).