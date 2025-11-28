Conference League: Σαμσουνσόρ και Στρασμπούρ μοιράζονται την κορυφή - Real.gr

Η Σαμσουνσόρ και η Στρασμπούρ μοιράζονται την κορυφή στη League Phase του Conference League μετά από 4 αγωνιστικές.

Κοινό τους σημείο, ότι αμφότερες βρέθηκαν πίσω στο σκορ απόψε όμως η Στρασμπούρ πέτυχε σπουδαία ανατροπή με 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, ενώ η τουρκική ομάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Μπρέινταμπλικ. Πρώτη απώλεια βαθμών για τη Σαμσουνσπόρ κι έτσι δεν υπάρχει καμία με απόλυτο ρεκόρ ανάμεσα στις 36 της League Phase.

Σε τροχιά πρόκρισης παραμένει και η ΑΕΚ Λάρνακας που πήρε υπερπολύτιμο βαθμό στην Κροατία από τη Ριέκα (0-0), ενώ η Σαχτάρ Ντόνετσκ επιβλήθηκε δύσκολα 2-1 στην Ιρλανδία της Σάμροκ Ρόβερς.

Την πρώτη νίκη της πανηγύρισε η Ομόνοια, επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 2-0 στο νέο «Γ.Σ.Π.» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και «μπήκε» στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Η κυπριακή ομάδα κυριάρχησε και στα δύο ημίχρονα και χάρις στα γκολ των Σεμέδο (34′ πέναλτι) και Νεοφύτου (59′) πήρε μία σπουδαία νίκη που κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.

Εντυπωσιακή ήταν η «ελληνική» Ρακόβ, που συνέτριψε την ουραγό Ραπίντ με 4-1 στην Πολωνία, έχοντας τον Στέφανο Σβάρνα στο βασικό της σχήμα και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ως πρώτη αλλαγή στο 46ο λεπτό. Τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε έβαλε η Σίγκμα Όλομουτς, επικρατώντας με 2-1, ενώ πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Κραϊόβα απέναντι στη γερμανική Μάιντς με 1-0.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League έχει ως εξής:

Άλκμααρ (Ολλανδία)- Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 2-0

(70′ Ντε Βιτ, 87′ Γένσεν)

Χάμρουν (Μάλτα)- Λίνκολν Ρεντ Άιμπς (Γιβραλτάρ) 3-1

(65′ Ελ Φανίς, 74′ Σμάιλαγκιτς, 87′ Τσοριτς – 57′ Λόπες)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)- Λοζάνη (Ελβετία) 2-0

(67′ Ισμαχίλ, 90’+5′ Αγκνέρο)

Ομόνοια (Κύπρος)- Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 2-0

(34′ πέν. Σεμέδο, 59′ Νεοφύτου)

Ρακόβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) – Ραπίντ Βιένης (Αυστρία) 4-1

(27′ πέν. Μπρούνες, 40′, 51′, 53′ Ντιαμπί-Φαντιγκά – 75′ Αντίστε)

Σίγκμα Όλομουτς (Τσεχία) – Τσέλιε (Σλοβενία) 2-1

(8′, 42′ Γκάλι – 29′ Βίντοβιτς)

Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία)- Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία) 2-1

(49′ Κάσια, 52′ Γίραγιανγκ- 24′ Πέρεζ)

Κραϊόβα (Ρουμανία)- Μάιντς (Γερμανία) 1-0

(67′ πέν. Αλ Χαμλαουί)

Ζρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία/Ερζεγοβίνη)- Χάκεν (Σουηδία) 2-1

(78’Κουζέ, 82′ Μπιλμπίγια – 40′ Άντερσεν)

Αμπερντίν (Σκωτία)- Νόα (Αρμενία) 1-1

(45΄ Νίσμπετ – 52΄ Μουλαχουσεϊνοβιτς)

Μπρέινταμπλικ (Ισλανδία) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-2

(6΄ Ίνγκβαρσον, 72΄ Κρίστινσον – 20΄,55΄ Μουαντιλμάντζι)

Ντρίτα (Κόσοβο)- Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 1-0

(20΄ Μανάι)

Φιορεντίνα (Ιταλία)- ΑΕΚ (Ελλάδα) 0-1

(35΄ Γκατσίνοβιτς)

Ριέκα (Κροατία)- ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 0-0

Γιαγκελόνια (Πολωνία)- Κουόπιο (Φινλανδία) 1-0

(51΄ Πουλουλού)

Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία)- Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 0-1

(41΄ Πρεσιάδο)

Στρασμπούρ (Γαλλία)- Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 2-1

(53΄ Εμέγκα, 77΄ Ελ Μουραμπέτ – 35΄ Μίτσελ)

Σάμροκ Ρόβερς Ιρλανδία)- Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2

(87΄ Μάλεϊ – 23΄ Ελίας Κάουα, 77΄ Ναζαρίνα)