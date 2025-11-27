Conference League: Θρίαμβος της Ομόνοιας επί της Ντινάμο Κιέβου - Real.gr

Η κυπριακή ομάδα κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργανώσεις.

Την πρώτη νίκη της στη League Phase του εφετινού Conference League πανηγύρισε η Ομόνοια, επικρατώντας της Ντινάμο Κιέβου με 2-0 στο νέο «Γ.Σ.Π.» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής και «μπήκε» στις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ. Η κυπριακή ομάδα κυριάρχησε και στα δύο ημίχρονα και χάρις στα γκολ των Σεμέδο (34′ πέναλτι) και Νεοφύτου (59′) πήρε μία σπουδαία νίκη που κρατάει «ζωντανές» τις ελπίδες της για πρόκριση.

Εντυπωσιακή ήταν η «ελληνική» Ρακόβ, που συνέτριψε την ουραγό Ραπίντ με 4-1 στην Πολωνία, έχοντας τον Στέφανο Σβάρνα στο βασικό της σχήμα και τον Απόστολο Κωνσταντόπουλο, ως πρώτη αλλαγή στο 46ο λεπτό. Τέλος στο σερί νικών της Τσέλιε έβαλε η Σίγκμα Όλομουτς, επικρατώντας με 2-1, ενώ πολύ σημαντική νίκη πήρε και η Κραϊόβα απέναντι στη γερμανική Μάιντς με 1-0.