Conference League: Η ταινία της UEFA για την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό

Χρυσός σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος με δύσκολη κεφαλιά στο 116ο λεπτό του τελικού έβαψε κόκκινη την κούπα του Conference League. Ο Μαροκινός φορ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την πρώτη του χρονιά στον Πειραιά, και είναι ο ποδοσφαιριστής στον οποίον οι «ερυθρόλευκοι» οφείλουν πολύ μεγάλο κομμάτι της φετινής τους πορείας.

H UEFA δημιούργησε μία μίνι-ταινία 15 λεπτών για τον μεγάλο τελικό του Europa Conference League 2024 και την κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό.

Στην ταινία υπάρχουν πολλά πλάνα από την Αθήνα και τον Πειραιά, ενώ μιλούν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού για τον όνειρο την κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τροπαίου από την αγαπημένη τους ομάδα.

Olympiacos. History makers ??

The first Greek side to win a UEFA club competition ??@johnsportraits x #UECLfinalpic.twitter.com/Dq3B8TSA5N