CFL: Ο Φορτούνης υποψήφιος για MVP και το γκολ της αγωνιστικής, Κοτάρσκι και Τζολάκης για την καλύτερη απόκρουση

Ο Κροάτης κίπερ του ΠΑΟΚ είναι υποψήφιος για το πέναλτι του Τιάγκο που απομάκρυνε με τα πόδια, ενώ ο Τζολάκης για την επέμβαση στο σουτ του Κρούνιτς εκτός περιοχής με ωραίο εξωτερικό φάλτσο.

Οι υποψηφιότητες της αγωνιστικής στο Conference League:

Who gets your vote for Player of the Week? ??

?? Kostas Fortounis

?? John McGinn

?? Hans Vanaken

?? Lucas Martínez Quarta#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL