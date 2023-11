Copa Libertadores: Μπόκα Τζούνιορς και Φλουμινένσε για την κορυφή της Νότιας Αμερικής

Ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Νότιας Αμερικής, η Μπόκα Τζούνιορς, και η -τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Βραζιλίας- Φλουμινένσε διεκδικούν σήμερα (4/11-23:00) το 64ο Copa Libertadores, το αντίστοιχο Champions League της Νότιας Αμερικής.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο «Μαρακανά» του Ρίο Ντε Τζανέιρο, έδρα της «Φλου», ενώ τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα της Αργεντινής (ήταν καλύτερη στη φάση των ομίλων/13 πόντοι έναντι 10, και οι δύο ήταν στην πρώτη θέση). Πάντως, κυκλοφορούν φήμες ότι ενδέχεται ο τελικός να γίνει κεκλεισμένων των θυρών ή να μη διεξαχθεί, λόγω των επεισοδίων που έγιναν στην παραλία της Κοπακαμπάνα.

Η Μπόκα θέλει το ρεκόρ, η Φλουμινένσε το 1ο

Η Μπόκα Τζούνιορς θα προσπαθήσει να ισοφαρίσει το μακροχρόνιο ρεκόρ της Ιντεπεντιέντε με επτά τίτλους στην κορυφαία διοργάνωση, ενώ η Φλουμινένσε στοχεύει -μόλις στον 2ο τελικό της- να... ξεφορτωθεί την «ταμπέλα» της μεγαλύτερης ομάδας που δεν έχει κατακτήσει ποτέ αυτό το τρόπαιο.

Αμφότερες φυσικά διεκδικούν μια θέση δίπλα στην Μάντσεστερ Σίτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων 2023 στη Σαουδική Αραβία.

Ο Μαρσέλο θέλει να γίνει ο... 15ος γράφοντας ιστορία

Οι δύο τερματοφύλακες των ομάδων -ο 36χρονος Ρομέρο της Μπόκα και ο 43χρονος Φάμπιο της Φλουμινένσε- έχουν συνολικά 79 χρόνια μεταξύ τους, ενώ ο Μαρσέλο, ο οποίος μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ολυμπιακό, θα προσπαθήσει να γράψει ιστορία σε δύο ηπείρους και να γίνει ο 15ος παίκτης που κατακτά τόσο το Copa Libertadores, όσο και το Champions League.

Η... απόβαση και τα επεισόδια

Το ντέρμπι ήδη έχει αρχίσει από την Δευτέρα στις διάσημες παραλίες του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια μεταξύ των φιλάθλων των δύο συλλόγων. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι της Μπόκα Τζούνιορς αναμένεται να περάσουν τα σύνορα για να παρακολουθήσουν -μόλις 20.000 από αυτούς- τον αγώνα, σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του πλανήτη ή -οι υπόλοιποι- στη ζώνη φιλάθλων στην παραλία Κοπακαμπάνα.

Με...υπογραφή Ντινίζ

Η Φλουμινένσε, η οποία τερμάτισε τρίτη στη Serie A πέρυσι και αυτή τη στιγμή είναι όγδοη στην κορυφαία κατηγορία της Βραζιλίας, έπαιξε τον πρώτο τελικό της στο Copa Libertadores το 2008, όταν έχασε από τη Λίγκα ντε Κίτο, η οποία παραμένει η μοναδική νικήτρια από τον Ισημερινό.

Χωρίς την οικονομική δύναμη αντιπάλων, όπως η Παλμέιρας ή η Φλαμένγκο, οι οποίες έχουν μοιραστεί τους τελευταίους τέσσερις τίτλους Libertadores (δύο η καθεμιά), η πρόσφατη επιτυχία της Φλουμινένσε οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Φερνάντο Ντινίζ, έναν 49χρονο που είναι επίσης προσωρινός προπονητής της εθνικής Βραζιλίας. Εάν η Φλουμινένσε επικρατήσει, θα γίνει η 11η ομάδα από τη Βραζιλία που θα έχει κατακτήσει τον τίτλο στο Copa Libertadores.

Η 12η εμφάνιση και οι καλοί οιωνοί

Η Μπόκα θα πραγματοποιήσει την 12η εμφάνισή της σε τελικό του Copa Libertadores. Οι οιωνοί είναι σίγουρα καλοί για τους 35 φορές πρωταθλητές Αργεντινής, καθώς στις τελευταίες τέσσερις περιπτώσεις μια ομάδα που στο παρελθόν είχε κατακτήσει το Libertadores και έπαιζε με ομάδα, η οποία δεν είχε πανηγυρίσει το τρόπαιο στη διοργάνωση, επικράτησε στον τελικό: Ρίβερ Πλέιτ vs. Τίγκρες το 2015, Ατλέτικο Νασιονάλ vs Ιντεπεντιέντε ντέλ Βάλε το 2016, Γκρέμιο vs Λανούς το 2017 και Φλαμένγκο vs Αθλέτικο Παραναένσε το 2022.

Ενώ η Μπόκα βρίσκεται στο κυνήγι του έβδομου τίτλου που ισοδυναμεί με ρεκόρ, δεν έχει κατακτήσει το τρόπαιο από το 2007 -έναν χρόνο πριν από τη μοναδική εμφάνιση της Φλουμινένσε στον τελικό- όταν κέρδισε την Γκρέμιο με 5-0 σε δύο παιχνίδια σε «Λα Μπομπονέρα» και «Ολίμπικο».

Η Μπόκα πήγε για τελευταία φορά στην καταληκτική αναμέτρηση το 2018, όταν έχασε με συνολικό σκορ 5-3 από τη Ρίβερ Πλέιτ, στον τελευταίο τελικό που παίχθηκε σε δύο αγώνες και ονομάστηκε "The Final of All Finals", καθώς οι δύο μεγάλες ομάδες της Νότιας Αμερικής συγκρούστηκαν για το απόλυτο έπαθλο.

Αρχικά ο δεύτερος αγώνας είχε προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στο εμβληματικό «Εστάδιο Μονουμεντάλ» της Ρίβερ, ωστόσο διεξήχθη τελικά στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά από επεισόδια που έγιναν πριν το ματς.

Το κλειδί για την επιτυχία της Μπόκα στην κορυφαία διοργάνωση αυτή τη σεζόν ήταν η άμυνά της, με τον πρώην τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σέρχιο Ρομέρο, να βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Αν και αρχικά η μεταγραφή του δεν έγινε... ευπρόσδεκτη από τους οπαδούς της Μπόκα, ο Ρομέρο -ο οποίος έχει τις περισσότερες εμφανίσεις για τερματοφύλακα στην εθνική ομάδα της Αργεντινής- ήταν καθοριστικός στην πορεία της ομάδας.

Η Μπόκα θα χρειαστεί να αγωνιστεί χωρίς τον αρχηγό της, Μάρκος Ρόχο, ο οποίος αποβλήθηκε στον δεύτερο ημιτελικό με την Παλμέιρας. Θα τον αντικαταστήσει ο 22χρονος Νίκολας Βαλεντίνι ή ο 31χρονος Παραγουανός αμυντικός, Μπρούνο Βαλντές.

Ο 1ος τελικός χωρίς δύο ομάδες από τη Βραζιλία από το 2019

Αυτός είναι ο πρώτος τελικός από το 2019, όταν η Φλαμένγκο νίκησε 2-1 τη Ρίβερ Πλέιτ, στον οποίο η μία φιναλίστ να είναι εκτός Βραζιλίας (η Παλμέιρας επιβλήθηκε 1-0 της Σάντος το 2020, η Παλμέιρας επικράτησε 2-1 της Φλαμένγκο το 2021, ενώ η Φλαμένγκο νίκησε 1-0 την Αθλέτικο Παραναένσε το 2022).

Το φαβαρί της Opta

Οι -«γίγαντες» της Αργεντινής- Μπόκα Τζούνιορς έχουν κατακτήσει το Copa Libertadores σε έξι περιπτώσεις, ωστόσο η Φλουμινένσε προβλέπεται ως το φαβορί σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta.

Μπόκα και Φλουμινένσε έχουν αναμετρηθεί έξι φορές στην ιστορία της διοργάνωσης. Κάθε ομάδα έχει κερδίσει δύο φορές, ενώ τα άλλα δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκαν ισόπαλα.

Παράταση και πέναλτι

Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2019, η Conmebol άλλαξε τη μορφή των τελικών. Από δύο παιχνίδια, η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής προχώρησε σε μονό αγώνα, σε μια συγκεκριμένη έδρα που ορίζεται πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Επίσης, σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια του αγώνα, θα υπάρξει παράταση 30 λεπτών (δύο ημίχρονα των 15΄) και, εάν χρειαστούν, πέναλτι.

Η Μπόκα Τζούνιορς επικράτησε και στις τρεις περιπτώσεις που χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι, ευστοχώντας σε συνολικά 12 από τις 13 εκτελέσεις στο... δρόμο για να ξεπεράσει την Κρουζέιρο το 1977 (5-4), την Παλμέιρας το 2000 (4-2) και την Κρουζ Αζούλ το 2001 (3-1). Στη μοναδική εμφάνισή της στον τελικό, η Φλουμινένσε έχασε με 3-1 στα πέναλτι από τη Λίγκα ντε Κίτο το 2008.

Επίσης η Conmebol έχει κάνει σαφές ότι «η παρουσία και των δύο ομάδων στην απονομή του τροπαίου και των μεταλλίων είναι υποχρεωτική. Η μη συμμόρφωση συνιστά πολύ σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, ενώ η πειθαρχική επιτροπή της εξουσιοδοτείται να επιβάλει τις κυρώσεις που ενδέχεται να αντιστοιχούν σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα».

Διαιτητής θα είναι ο Κολομβιανός Βίλμαρ Ρολντάν, ενώ υπάρχει και VAR.

Πιθανές συνθέσεις:

Μπόκα Τζούνιορς (Χόρχε Αλμιρόν): Σέρχιο Ρομέρο, Λουίς Αντβίνκουλα, Νίκολας Φιγκάλ, Νίκολας Βαλεντίνι, Φρανκ Φάμπρα, Κριστιάν Μεδίνα, Γκιγιέρμο Φερνάντες, Εζεκίελ Φερνάντες, Βαλεντίν Μπάρκο, Μιγκέλ Μερεντιέλ, Έντινσον Καβάνι.

Φλουμινένσε (Φερνάντο Ντινίζ): Φάμπιο, Σαμουέλ Ξαβιέρ, Νίνο, Φελίπε Μέλο, Μαρσέλο, Αντρέ, Αλεξάντερ, Τζον Αρίας, Γκάνσο, Κένο, Χερμάν Κάνο.