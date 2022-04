Daily Mail: Η Σίτι συμφώνησε με τον Χάλαντ - Θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία της Premier League

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται να τα βρήκαν για πενταετές συμβόλαιο που θα αποφέρει στον 21χρονο άσο πάνω από 500.000 λίρες την εβδομάδα!

Έτσι, η πρωταθλήτρια Αγγλίας θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Χάαλαντ, η οποία είναι στα 63 εκατομμύρια, με τη συμφωνία να αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα.

Manchester City have agreed personal terms with Erling Haaland and could complete a deal in the next week, according to the Daily Mail ?? pic.twitter.com/PXy1HJnhlw