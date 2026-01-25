«Δάκρυσε» το Σικάγο: Οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ντέρικ Ρόουζ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο πάνθεον των Μπουλς πέρασε και τυπικά ο Ντέρικ Ρόουζ, καθώς στο περιθώριο του αγώνα με τους Σέλτικς (114-111) αποσύρθηκε η φανέλα του με το νούμερο «1».

Ο παλαίμαχος γκαρντ δεν μπορούσε σε όλη τη διάρκεια της βραδιάς να κρύψει τη συγκίνησή του και να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Είναι μια μεγάλη τιμή, καθώς γίνεται μόλις ο πέμπτος παίκτης των Μπουλς που αποσύρεται η φανέλα του μετά τους Τζέρι Σλόαν (Νο4), Μπομπ Λοβ (Νο10), Μάικλ Τζόρνταν (Νο23) και Σκότι Πίπεν (Νο33).

Αγωνίστηκε στο Σικάγο από το 2008 μέχρι το 2016 και το 2011 αναδείχθηκε MVP της κανονικής περιόδου. Δυστυχώς οι τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν ποτέ να έχει την καριέρα που έδειχνε ότι μπορούσε να κάνει, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι ό,τι καλύτερο έχουν αναδείξει οι Μπουλς στη μετα-Τζόρνταν εποχή.

«Αυτό το ταξίδι δεν αφορούσε ποτέ εμένα», είπε ο Ρόουζ. «Ήταν για τη δημιουργία της συνέργειας, από την οποία με κάποιο τρόπο μπορούν να αντλήσουν δύναμη οι άνθρωποι στην πόλη. Και με κάποιο τρόπο ήμουν αυτός ο φάρος ή αυτό το όχημα για αυτό, μέσω του μπάσκετ. Απλώς νιώθω ευγνωμοσύνη», πρόσθεσε.

Έχοντας στο πλευρό τη σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά, ο Ρόουζ μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, μίλησε για τη στήριξη της μητέρας του, ενώ άκουσε θρύλους της ομάδας, από τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Σκότι Πίπεν μέχρι τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Στεφ Κάρι, να στέλνουν βιντεοσκοπημένα μηνύματα και να δηλώνουν περήφανοι γι’ αυτόν.

