Δανία: Ανακοινώθηκε sold out στο «Parken» για το ματς με την Ελλάδα - Real.gr

Περισσότεροι από 35.000 φίλαθλοι θα είναι έτσι στη... θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του 3ου προκριματικού ομίλου.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας (DBU) ανακοίνωσε “sold out” για τον αγώνα με την Ελλάδα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 9:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης.

Περισσότεροι από 35.000 φίλαθλοι θα είναι έτσι στη… θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του 3ου προκριματικού ομίλου.

Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο εθνικές ομάδες, στις 8 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», η Δανία επικράτησε με 3-0.

Χθες οι Σκανδιναβοί νίκησαν τη Λευκορωσία με 6-0 στην ZTE Arena, ενώ η εθνική Ελλάδας ηττήθηκε με 3-1 από την Σκωτία στο «Hampden Park» της Γλασκώβης.

Η Δανία βρίσκεται στην κορυφή του προκριματικού ομίλου με επτά βαθμούς. Η Σκωτία έχει τον ίδιο αριθμό βαθμών στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα με τρεις βαθμούς καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Η Λευκορωσία είναι τελευταία χωρίς βαθμό.