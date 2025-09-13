Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τη Βραζιλία - Real.gr

Quantcast
22:13, 13/09/2025
Davis Cup: Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά με τη Βραζιλία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στον Τιάγκο Γουίλντ και η Ελλάδα κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά με τη Βραζιλία σε 1-1, για το World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ.

Παρά τις ανησυχίες για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα του 25χρονου Βραζιλιάνου (Νο. 146) με 6‑2, 6‑1 σε μόλις 70 λεπτά, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας.

Η σειρά συνεχίζεται αύριο (14/9), ξεκινώντας με το διπλό, όπου ο Πέτρος Τσιτσιπάς μαζί με τον Στέφανο (ή με άλλο συμπαίκτη) θα αντιμετωπίσουν τους έμπειρους Ματσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος.

