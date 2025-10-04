Δεύτερη η Τότεναμ με «διπλό» στο Έλαντ Ρόουντ - Real.gr

Η εφετινή Τότεναμ αποδεικνύεται άκρως ανταγωνιστική, τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ νίκησε τη Λιντς με 2-1 στο «Έλαντ Ρόουντ» για την 7η αγωνιστική χάρη σε ένα γκολ και μια ασίστ του Μοχάμεντ Κούντους, που οδήγησαν τη γηπεδούχο ομάδα στην πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα στο Έλαντ Ρόουντ μετά από πάνω από ένα χρόνο.

Ο Μάθις Τελ έδωσε το προβάδισμα στους «Πετεινούς» στο 23ο λεπτό, πριν ο Νόα Οκαφόρ ισοφαρίσει έντεκα λεπτά αργότερα. Καθώς η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κούντους εκμεταλλεύτηκε ένα αμυντικό λάθος για να επιτεθεί στην περιοχή της Λιντς και να νικήσει τον τερματοφύλακα Καρλ Ντάρλοου, δίνοντας στην Τότεναμ προβάδισμα με το πρώτο γκολ του Γκανέζου για τους Λονδρέζους.

Το αήττητο home run της Λιντς έληξε ύστερα από 23 αγώνες πρωταθλήματος, καθώς η Τότεναμ ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 βαθμούς, έναν βαθμό πίσω από τη Λίβερπουλ που επισκέπτεται την Τσέλσι αργότερα το Σάββατο. Η Λιντς είναι 12η με οκτώ βαθμούς.