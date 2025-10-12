Δεύτερη νίκη η Κύπρος, 4-0 το Σαν Μαρίνο - Real.gr

Σκοράροντας τρεις φορές στο δεύτερο ημίχρονο, η Κύπρος επικράτησε άνετα με 4-0 επί του Σαν Μαρίνο στο «Ολίμπικο» του Σεραβάλ, στο πλαίσιο του 8ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Ακη Μάντζιου άνοιξε το σκορ στο 9′ με τον Λοίζου και στο 59′ ήρθε το 2-0 από τον Ανδρέου. Από κει και πέρα οι γηπεδούχοι «παρέδωσαν τα όπλα», με τους παίκτες της κυπριακής ομάδας να βρίσκουν άλλες δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, αρχικά με το πέναλτι του Κάστανου στο 67′ και στο 79′ με τον Κακουλή να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα».

Η σημερινή ήταν η δεύτερη νίκη για το συγκρότημα του νησιού της Αφροδίτης σε 7 ματς κι έφτασε τους 8 βαθμούς, χωρίς να έχει ρεαλιστικές ελπίδες ακόμη και για τη δεύτερη θέση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε το Σαν Μαρίνο μετά από 7 αγώνες στη διοργάνωση.