Δεύτερη σερί νίκη για την Κόμο - Real.gr

Τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στη Serie A, με την οποία παρέμεινε στην έκτη θέση της βαθμολογίας, πανηγύρισε στο «σπίτι» της η Κόμο, η οποία στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής επικράτησε με 1-0 της Ουντινέζε.

Μοναδικός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Λούκας Ντα Κούνια, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ από την άσπρη βούλα στο 18ο λεπτό, ενώ ο Τάσος Δουβίκας αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο με την Κόμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 56’ ο Ζανιόλο βρήκε δίχτυα, αλλά οι πανηγυρισμοί της Ουντινέζε κόπασαν μετά από έλεγχο του VAR, που ακύρωσε το τέρμα.