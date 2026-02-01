Δεν αφήνει την κορυφή η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα ξέφυγε προσωρινά με +4 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της La Liga με την εκτός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Έλτσε, για την 22η αγωνιστική.

Ο Λαμίν Γιαμάλ άνοιξε το σκορ μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά, όταν ο Ντάνι Όλμο πέρασε κάθετα στον 18χρονο, ο οποίος ξέφυγε από τον πρώην συμπαίκτη του, Ινάκι Πένια, πριν σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα σε κενή εστία. Ωστόσο, οι Καταλανοί δεν διατήρησαν για πολύ το προβάδισμά τους, καθώς η Έλτσε έφτασε στην ισοφάριση με γκολ του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Ροντρίγκες.

Ευτυχώς για την Μπαρτσελόνα, ανέκτησε το προβάδισμα πριν από την ανάπαυλα χάρη στο τέρμα του Φεράν Τόρες. Και αφού έχασε αρκετές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το 3-1 όταν ο Μάρκους Ράσφορντ πήρε το «ριμπάουντ» μετά από απόκρουση σε σουτ του Γιαμάλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.