Δεν αφήνει την τρίτη θέση η Ντόρτμουντ - Real.gr

Η Ντόρτμουντ νίκησε στην έδρα της τη Χόφενχαϊμ με 2-0, για την 13η αγωνιστική στην Bundesliga, και πλησίασε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από τη δεύτερη της βαθμολογίας Λειψία, καθώς η Μπάγερν Μονάχου δεν «πιάνεται», αφού έχει αποσπαστεί εννιά βαθμούς από την Μπορούσια. Οι «κίτρινοι» πήραν τη νίκη με τα γκολ των Μπραντ (43′) και Σλότερμπερκ (60′).

Νωρίτερα, το Αμβούργο νίκησε στην έδρα του τη Βέρντερ Βρέμης με 3-2 και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα, καθώς απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι «πράσινοι» της Βρέμης προηγήθηκαν με τον Στάγκε (45′), αλλά οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή με τους Λοκόνγκα (63′) και Βούσκοβιτς (75′).

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με τον Νίνμα (78′), αλλά η ομάδα του λιμανιού βρήκε το γκολ της νίκης με τον Πούλσεν στο 84ο λεπτό.