Δεν αφήνει το «ρετιρέ» η Λανς - Real.gr

«Απέδρασε» δύσκολα από την έδρα της Ναντ η Λανς, νίκησε με 2-1 στο τέλος, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Ligue 1, και παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η πρωτοπόρος άνοιξε το σκορ με τον Τοβέν (34′), αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Γιουσούφ Ελ Αραμπί εκτέλεσε πέναλτι, απέκρουσε ο Ρίσερ, αλλά στην επαναφορά ο 38χρονος Μαροκινός πρώην φορ του Ολυμπιακού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας το σκορ.

Στα τελευταία λεπτά η Λανς άσκησε ασφυκτική πίεση στην άμυνα της Ναντ και κατάφερε να βρει και δεύτερο γκολ με τον Σαϊντ στο 81ο λεπτό.