Δεν έπεισε τον Μεντιλίμπαρ, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό - ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι αναμένεται την Κυριακή στο Ρεσίφε για να κλείσει τη μεταγραφή του στην ομάδα, υπογράφοντας ένα συμβόλαιο διετούς διάρκειας.

Ο Ολιβέιρα έχει αγωνιστεί 14 φορές με τους ερυθρόλευκους χωρίς να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του.

O meia português Sergio Oliveira, que estava no Olympiacos, chega ao Recife no domingo para assinar contrato de dois anos com o Sport.

