«Δεν μπορούσα ποτέ να κρυφτώ» - Το μήνυμα του Γιάννη μετά την πρόκριση της Εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

«Ποτέ δεν μπορούσα να κρυφτώ. Ραντεβού στο Παρίσι #Atoutaler» έγραψε λίγες ώρες αργότερα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρώτη του ανάρτηση στο Instagram μετά την πρόκριση της εθνικής μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η εικόνα του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεσπάει μετά το τέλος του προολυμπιακού τουρνουά αποθεώθηκε από τη FIBA, το ΝΒΑ και τους Μιλγουόκι Μπακς που αναδημοσίευσαν το σχετικό βίντεο.

What it means for Giannis ??#FIBAOQTpic.twitter.com/rpacKTH6PA