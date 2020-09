Δεύτερη σερί χρονιά MVP στο NBA ο Αντετοκούνμπο! - Μητσοτάκης: «Δύο στη σειρά! ...Μπράβο Γιάννη»

Δεν γινόταν να το χάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak θα πάρει στα χέρια του το 2ο σερί βραβείο MVP, μετά την περσινή κατάκτηση.

Όπως ενημέρωσε ο Άντριαν Βοϊναρόσκι, ο Έλληνας φόργουορντ είναι ο πολυτιμός παίκτης του της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη και για την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Έτσι ο ηγέτης των Μπακς γίνεται ο 3ος παίκτης στην ιστορία με βραβεία MVP και κορυφαίου αμυντικού την ίδια σεζόν, μετά τους Χακίμ Ολάζουον και Μάικλ Τζόρνταν.

Milwaukee’s Giannis Antetokounmpo has won his second consecutive MVP award, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 18, 2020

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του έδωσε συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο του NBA.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud. Μπράβο Γιάννη!".

Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud. Μπράβο Γιάννη! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 18, 2020

(Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια στον @ Giannis_An34 που κέρδισε και φέτος το βραβείο NBA MVP - ένα καταπληκτικό επίτευγμα. Είναι μια πραγματική έμπνευση μέσα και έξω από το γήπεδο. Η Ελλάδα είναι πολύ περήφανη. Μπράβο Γιάννη!).