Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ο Οζίλ, σώθηκε από τον Κολάσινατς

Ο συμπαίκτης του στους “κανονιέρηδες”, Σιντ Κολάσινατς, βρέθηκε αμέσως έξω από το όχημα, κυνήγησε τους δράστες και τους απομάκρυνε. Παράλληλα 0 Οζίλ μπήκε στο τουρκικό εστιατόριο του Λονδίνου, “Λίκια”, και ζήτησε βοήθεια.

"Ήταν σε τρελή κατάσταση, απολύτως τρομαγμένος, όπως θα ήταν ο καθένας εάν δεχόταν επίθεση με μαχαίρι. Έτρεχε για να σωθεί. Ένας Θεός ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν τον έπιαναν", υποστήριξε ένας υπάλληλος του εστιατορίου.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYapic.twitter.com/CxsJeiCvxw