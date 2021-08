Διαγνώστηκε με άνοια και ο πρώην άσος της Λίβερπουλ Τέρι ΜακΝτέρμοτ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 69χρονος, που αγωνίστηκε 25 φορές με την εθνική Αγγλίας, δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου, ότι βρίσκεται στα αρχικά στάδια της άνοια, μετά από νοσοκομειακές εξετάσεις.

We’re all with you, Terry ??