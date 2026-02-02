Διαιτητές: Ποιοι θα σφυρίξουν στους ημιτελικούς Κυπέλλου και στο Αστέρας-Ολυμπιακός - Real.gr

Quantcast
Διαιτητές: Ποιοι θα σφυρίξουν στους ημιτελικούς Κυπέλλου και στο Αστέρας-Ολυμπιακός
Διαιτητές: Ποιοι θα σφυρίξουν στους ημιτελικούς Κυπέλλου και στο Αστέρας-Ολυμπιακός

12:59, 02/02/2026
Διαιτητές: Ποιοι θα σφυρίξουν στους ημιτελικούς Κυπέλλου και στο Αστέρας-Ολυμπιακός

Τους διαιτητές των πρώτων ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Όπως αναμενόταν, ορίστηκαν Έλληνες και στα δύο παιχνίδια σε Λεωφόρο (4/2, 20:30) και Παγκρήτιο (4/2, 17:00).

Το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ θα διευθύνει ο Άγγελος Ευαγγέλου, έχοντας βοηθούς τους Φωτόπουλο, Καραγκιζόπουλο, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τον γνώριμο Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ, που έχει σφυρίξει αρκετές φορές στην Ελλάδα, με AVAR τον συμπατριώτη του, Μάριο Ζέμπετς.

Το ΟΦΗ-Λεβαδειακός θα σφυρίξει ο επίσης διεθνής Τσακαλίδης, που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ΚΕΔ. Βοηθοί του οι Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος ο Σιδηρόπουλος και στο VAR οι Κουμπαράκης, Παπαπέτρου.

 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός: Ο διαιτητής που ορίστηκε για το εξ αναβολής παιχνίδι

O Αλέξανδρος Κατσικογιάννης ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει το εξ αναβολής παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός, που ήταν προγραμματισμένο στις 17 Ιανουαρίου και μεταφέρθηκε στις 4 Φεβρουαρίου (18:30), για τη 17η αγωνιστική της Super League.

Ο Ηπειρώτης ρέφερι θα έχει ως βοηθούς τους Ισίδωρο Αρμακόλα και Αχιλλέα Νικζά, ενώ 4ος θα είναι ο Μιχαήλ Ματσούκας.

Στο VAR θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος και στο πλευρό του θα βρίσκεται ο Δημήτριος Μόσχου.

Αναλυτικά:
Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
1ος Βοηθός: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων)
2ος Βοηθός: Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)
4ος Διαιτητής: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)
VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)
AVAR: Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Αθανάσιος Μπριάκος (Ηπείρου)

