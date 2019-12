Διέρρευσε ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας»: Στην κορυφή ο Μέσι, εκτός τριάδας ο Κριστιάνο Ρονάλντο (ΦΩΤΟ)

ΠΗΓΗ: filathlos

Για δεύτερη φορά μετά από το 2007, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εκτός των τριών κορυφαίων, αφού το έγγραφο που ήρθε στην επιφάνεια αποκαλύπτει πως είναι τέταρτος με 133 ψήφους!

Δείτε το σχετικό tweet

?There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov