Διεθνή και ισπανικά ΜΜΕ συμφωνούν: Διαιτητική παρωδία εις βάρος του Ολυμπιακού στη Bαρκελώνη - Real.gr

Τα ευρωπαϊκά, αλλά και τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, «βούιξαν» μετά τη βαριά ήττα του Ολυμπιακού από τη Μπαρτσελόνα (6-1). Όχι μόνο για τα γκολ των Καταλανών, αλλά κυρίως για τη «διαιτητική παρωδία» που στιγμάτισε τη βραδιά στο «Μονζουίκ» της Βαρκελώνης.

Από την Ισπανία έως τη Γαλλία, την Αγγλία και την Αργεντινή, τα μεγαλύτερα ΜΜΕ συμφωνούν: ο Ολυμπιακός έπεσε θύμα εξόφθαλμων λαθών του Ελβετού ρέφερι, Σνάιντερ. Μιλούν για «άδικη αποβολή του Σαντιάγο Έσε», αλλά και για «ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ του Ράσφορντ», φάσεις-κλειδιά, που έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των Καταλανών.

Αναλυτές διαιτησίας από τη «Marca» και την «As» χαρακτήρισαν τις αποφάσεις «καταστροφικές» και «λανθασμένες», ενώ ακόμη και τα μέσα που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Μπαρτσελόνα, όπως η «El Mundo Deportivo» αναγνώρισαν ότι το παιχνίδι «δεν ήταν χωρίς διαμάχες» και «αμβισβητούμενες φάσεις» εις βάρος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τι έγραψε ο Ισπανικός Τύπος:

«Ένα πολύ ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή. Δεν έπρεπε να δείξει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα», είπε στο ραδιόφωνο της Marca και πρόσθεσε: «Ο Ελβετός έκανε σοβαρό λάθος, γιατί δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δείξει κάρτα στον παίκτη του Ολυμπιακού στη φάση με τον Κασαντό. Θα μπορούσε μάλιστα να είχε αποφύγει και την πρώτη», δήλωσε στην εκπομπή «Marcador Europeo».

«Η Μπαρτσελόνα κάνει… γιορτή απέναντι στον Ολυμπιακό (6-1), πέντε ημέρες πριν από το Clasico» αναφέρει η «El Pais» και προσθέτει: «Η ομάδα του Φλικ επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στο Μονζουίκ απέναντι στον ελληνικό σύλλογο, που καθοδηγείται από τον Ισπανό προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.»

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1: Διαμάχες: Πέναλτι, αποβολές και αμφισβητούμενες φάσεις, αναφέρει η «As». Και σε αυτό το μέσο, ο αναλυτής διαιτηρίας και πρώην διεθνής ρέφερι, Ιτουράλδε Γκονθάλεθ, αναφέρθηκε στις αμφισβητούμενες φάσεις: «Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε θέατρο», είπε για την αποβολή του Έσε, προσθέτοντας ότι ο διαιτητής είχε πρόβλημα με τις υπερβολικές κάρτες. «Οι προσομοιώσεις (θέατρα) είναι πρόβλημα στο ποδόσφαιρο», κατέληξε ο πρώην διεθνής διαιτητής.

Η κατάσταση επαναλήφθηκε στην περιοχή του Ολυμπιακού: αυτή τη φορά, ο Ράσφορντ έπεσε έπειτα από υποτιθέμενη επαφή με τον τερματοφύλακα Τζολάκη: «Δεν μπορεί να το σφυρίξει. Βουτάει και έπρεπε να δει κίτρινη», σχολίασε ο Ιτουράλδε.

Η φίλα προσκείμενη σε θέματα της Μπαρτσελόνα «El Mundo Deportivo» έγραψε: «Δεν ήταν χωρίς κόπο —ούτε χωρίς διαμάχες— που η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ολυμπιακού στην 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League», για να συνεχίσει:

«Λίγο μετά τη μείωση του σκορ σε 2-1 χάρη σε πέναλτι του Ελ Κααμπί, ο Ολυμπιακός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Αργεντινός είχε δεχθεί την πρώτη του κάρτα στο 35′ , για ένα καθαρό φάουλ πάνω στον Πέδρι.

Ωστόσο, στο 57′ αποβλήθηκε έπειτα από μια αμφιλεγόμενη φάση: ο διαιτητής του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα αφού είδε τον Μαρκ Κασαντό να πέφτει στο έδαφος, υποτίθεται μετά από χτύπημα του Έσε στο νεαρό παίκτη της Μπαρτσελόνα.

Τα ριπλέι έδειξαν πως ο Κασαντό υπερέβαλε στην πτώση του, αλλά το VAR, επειδή επρόκειτο για δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν είχε δικαίωμα παρέμβασης. Έτσι, ο Έσε αναγκάστηκε να αποχωρήσει, προκαλώντας την αγανάκτηση του προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.»

«Ήταν πέναλτι του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ; Και δίκαιη η κόκκινη του Έσε;» αναρωτιέται το «CadenaSer», παραθέτοντας πιο κάτω την ανάλυση των φάσεων από τον ειδικό σε θέματα διαιτησίας, Ιτουράλδε Γκονθάλεθ:

«Είναι ξεκάθαρο ότι ο Κασαντό κάνει θέατρο, αλλά όπως είπα, αυτός ο διαιτητής έχει πρόβλημα με τις κάρτες», σχολίασε ο πρώην διεθνής διαιτητής. «Το πρόβλημα του ποδοσφαίρου δεν είναι τα χέρια ή τα πέναλτι, αλλά το θέατρο· το θέατρο πηγαίνει κόντρα στο ποδόσφαιρο και στο πνεύμα του αθλητισμού», πρόσθεσε.

Το 3-1 της Μπαρτσελόνα ήρθε τελικά στο 68’, με τον Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει από την άσπρη βούλα μετά το αμφισβητούμενο πέναλτι του Τζολάκη πάνω στον Ράσφορντ — φάση που εξακολουθεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις».

⚠‼ @itu_edu sobre el penalti que le han pitado a Rashford, penalti marcado por Lamine Yamal 🗣 “Para mí NO ES PENALTI, Se tira antes buscando el contacto” ⚽️🏆 #UCL pic.twitter.com/qZlNKfWZva — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 21, 2025

Τα υπόλοιπα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης:

«Με χατ-τρικ του Φερμίν Λόπεθ, η Μπαρτσελόνα διέλυσε τον Ολυμπιακό στο Champions League» γράφει η «Ole» της Αργεντινής. Προσθέτει ακόμη: «Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κυριάρχησε απέναντι στους Έλληνες, οι οποίοι υπέφεραν από την άδικη αποβολή του Αργεντινού Σαντιάγο Έσε λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.»

Για την «Gazzetta dello Sport»: «Χατ-τρικ από τον Φερμίν Λόπεθ και η Μπαρτσελόνα συντρίβει τον Ολυμπιακό με 6-1 – Σκόραρε και ο Γιαμάλ», ενώ κάνει λόγο για «σκιά στον αγώνα» που έριξε η αποβολή του Εσε.

Η αναφορά της «Corierre dello Sport» στο ματς: «Η Μπαρτσελόνα εντυπωσιάζει τον Ολυμπιακό με χατ-τρικ του Φερμίν Λόπεθ. Η ομάδα του Φλικ κυριάρχησε στον αγώνα εντός έδρας απέναντι στους Έλληνες: σκόραραν επίσης ο Γιαμάλ και ο Ράσφορντ (δύο φορές).»

«Champions League: Η Μπαρτσελόνα συντρίβει τον Ολυμπιακό» γράφει το «FootMercato.com» και προσθέτει: «Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Μονζουίκ, ξεπερνώντας το εμπόδιο του Ολυμπιακού με 6-1».

Για μία Μπαρτσελόνα «ταραγμένη, αλλά τελικά νικήτρια» κάνει λόγο η γαλλική «L’Equipe» και συνεχίζει: «Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε του Ολυμπιακού την Τρίτη, στην 3η αγωνιστική του Champions League στο Μονζουίκ (6-1)», ενώ η έγκυρη γαλλική εφημερίδα συμφωνεί με το «Athletic» για την φάση της αποβολής του Έσε:

«Μετά το 2-1 η δυναμική φαινόταν να ευνοεί τον Ολυμπιακό, που ήταν ευχάριστος και αποτελεσματικός στο πρέσινγκ. Η ελπίδα όμως δεν κράτησε πολύ. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Σαντιάγο Έσε άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες, λόγω δεύτερης κίτρινης κάρτας μετά από… ελαφριά επαφή με τον Μαρκ Κασαντό, που ενισχύθηκε από τις… υποκριτικές ικανότητες του νεαρού Ισπανού».

Το «Athletic» επισημαίνει: «Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός 6-1. Χατ-τρικ του Φερμίν, διαμάχη με VAR και μια υπέροχη βραδιά για τη La Masia» είναι ο κεντρικός τίτλος του έγκυρου αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, που συνεχίζει:

«Η Μπαρτσελόνα πήρε μια άνετη νίκη 6-1 στο Champions League επί του Ολυμπιακού, αλλά σίγουρα είδε μερικές αποφάσεις να της… χαμογελούν», περιγράφοντας την φάση που «σημάδεψε» το ματς ως εξής; «Ο Ολυμπιακός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Σαντιάγο Έσε αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μια φαινομενικά… χαλαρή απόφαση, την οποία το VAR δεν μπορούσε να ανατρέψει.»

Όσον αφορά το πέναλτι που κέρδισε ο Ράσφορντ αναφέρει: «Ο Ελβετός διαιτητής έδειξε αρχικά άουτ, αλλά μετά από έλεγχο VAR, επιβεβαιώθηκε το πέναλτι.»

«Ο Μάρκους Ράσφορντ σκόραρε δύο φορές και ο Φερμίν Λόπεθ σημείωσε ένα φανταστικό χατ-τρικ καθώς η Μπαρτσελόνα διέλυσε τον Ολυμπιακό με 6-1 στο Τσάμπιονς Λιγκ την Τρίτη» αναφέρει το «Goal.com», με το βρετανικό μέσο να στέκεται και στη διαιτησία:

«Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κυριάρχησε απέναντι στον αντίπαλό της, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε 11 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, εκμεταλλευόμενη μια πολύ αυστηρή αποβολή που άφησε τον Ολυμπιακό με δέκα παίκτες.»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η σλοβένικη ιστοσελίδα «Nogomania.com»: «Οι Έλληνες ήταν θαρραλέοι, αλλά επέστρεψαν σπίτι τους άπρακτοι, καθώς η Μπαρτσελόνα σκόραρε έξι γκολ. Το κλειδί ήταν μια αυστηρή αποβολή. Ο διαιτητής ήταν πολύ αυστηρός και έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Έσε, και με παίκτη λιγότερο ηγ ελληνική ομάδα υπέκυψε» αναφέρει το μέσο ενημέρωσης.

«Καλώς ήρθατε στο φεστιβάλ νεολαίας της Μπαρτσελόνα: Χατ-τρικ του Φερμίν Λόπεθ στη μεγαλειώδη νίκη των Καταλανών επί του Ολυμπιακού (6-1)» γράφει η «MozzartSporrt.com» και προσθέτει το σερβικό μέσο:

«Όλες οι αισθήσεις απολαμβάνουν όταν παίζει η Μπαρτσελόνα. Μπορεί κανείς να μιλήσει για δουλειά… ρουτίνας και εξοικονόμηση ενέργειας πριν από το “Clasico” της Κυριακής, για συζητήσεις γύρω από τη διαιτησία ή τη δύναμη του αντιπάλου, αλλά όταν οι Καταλανοί βρίσκονται στο γήπεδο, τα μάτια των φανατικών φιλάθλων γυαλίζουν και οι καρδιές ζεσταίνονται».

Με πληροφορίες από filathlos.gr