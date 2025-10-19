Διετή επέκταση συμβολαίου υπογράφει στους Ρόκετς ο Κέβιν Ντουράντ - Real.gr

Στο Χιούστον... θα βάλει τελεία στην καριέρα του ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD απάντησε θετικά στην πρόταση των Ρόκετς για διετή επέκταση του συμβολαίου του, έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια. Για τη σεζόν 2027-28 θα υπάρχει player-option, όπως τονίζει ο διάκεκριμένος δημοσιογράφος του ESPN. Το αρχικό συμβόλαιο του 15 φορές All-Star φόργουορντ Κέβιν Ντουράντ με τους Ρόκετς ήταν μονοετές.

Oι Ρόκετς απέκτησαν τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ από τους Φοίνιξ Σανς το περασμένο καλοκαίρι.

Η άφιξη του δις πρωταθλητή του NBA στο Τέξας αποτέλεσε μέρος μιας ανταλλαγής επτά ομάδων που κατέρριψε το σχετικό ρεκόρ.

Ο Ντουράντ θα μπορούσε να υπογράψει max επέκταση 120 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Ρόκετς, αλλά αποδέχτηκε να χάσει 30 εκατ. δολάρια, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Ρόκετς να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό ρόστερ.

Αυτή θα είναι η 18η σεζόν του “KD” στο ΝΒΑ.