Δημιουργός ο Σάλιακας στο «διπλό» της Ζανκτ Πάουλι επί της Χοφενχάιμ - Real.gr
Δημιουργός ο Σάλιακας στο «διπλό» της Ζανκτ Πάουλι επί της Χοφενχάιμ

21:15, 28/02/2026
Δημιουργός ο Σάλιακας στο «διπλό» της Ζανκτ Πάουλι επί της Χοφενχάιμ

«Χαστούκι» δέχτηκε η Χοφενχάιμ στην έδρα της, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0, από την Ζανκτ Πάουλι, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Bundesliga.

Με συστημένη σέντρα με το δεξί, ο Μανώλης Σάλιακας βρήκε το κεφάλι του Περέιρα Λαζ και η ομάδα του Αμβούργου πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Η Χοφενχάιμ έμειν στους 46 βαθμούς, την ώρα που η Ντόρτμουντ βρίσκεται στη 2η θέση με +6 βαθμούς και υποδέχεται εντός έδρας την Μπάγερν Μονάχου (19:30).

Στο 90+1΄ κατάφερε να πάρει, έστω, τον έναν βαθμό η Μπάγερ Λεβερκούζεν, απέναντι στη Μάιντς (1-1), λίγες ημέρες αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο Champions League. Οι «ασπιρίνες» έπαιζαν με την πλάτη στον τοίχο από το 67ο λεπτό, όταν ο Σεράλντο Μπέκερ άνοιξε το σκορ για τη Μάιντς. «Λυτρωτής» των γηπεδούχων αποδείχτηκε ο Τζάρελ Κουάνσα ισοφαρίζοντας στο 90+1΄.

Βαθμολογική ανάσα πήρε η Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας εντός έδρας με 2-0 επί της Χαϊντενχάιμ, με τον Μιλόσεβιτς ν’ ανοίγει το σκορ στο 57ο λεπτό και τον Μπέρενς με αυτογκόλ να διαμορφώνει το τελικό σκορ στο 90+7΄.

Στο -3 πλησίασε την Ουνιόν Βερολίνου η Γκλαντμπαχ χάρη στη νίκη της με 1-0 και σκόρερ τον Ντικς στο 90+4΄ από το σημείο του πέναλτι.

