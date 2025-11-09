Δημήτρης Γκόφας στον realfm 97,8: «Το γήπεδο μόνο για μπάλα δεν ήταν» - Real.gr

«Αναγκαστήκαμε να παίξουμε, σε έναν ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο και το κακό δεν άργησε να συμβεί» δήλωσε στον realfm 97,8 ο γενικός γραμματέας της Αγίας Παρασκευής Δημήτρης Γκόφας, για τον σοβαρό τραυματισμό παίκτριας της ομάδας σε αγώνα στον Βόλο για την Α’ Εθνική Κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Η 15χρονη διεθνής παίκτρια της Αγίας Παρασκευής Αθηνά Παπουρτζή, στέλεχος των εθνικών ομάδων Κορασίδων και Νεανίδων, τραυματίστηκε στο 72ο λεπτό στην αναμέτρηση με τον Βόλο 2004, πριν από λίγες ημέρες που έγινε στο βοηθητικό γήπεδο του ΕΑΚ Βόλου, όταν κόλλησε το πόδι της, σε ένα τερέν που μόνο για ποδόσφαιρο δεν ήταν. Υπέστη ρήξη χιαστού και εξάρθρωση στο γόνατο, χάνοντας πλέον όλη την χρονιά. Το γήπεδο σύμφωνα με και με ανακοίνωση της ομάδας, είχε μπαλώματα στον αγωνιστικό χώρο, με φρεάτια από τα οποία εξείχαν σίδερα.

«Στο 5ο λεπτό, η Καναδή παίκτρια μας, η Σάουερς βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρο σε μια διεκδίκηση της μπάλας και το πόδι της βρέθηκε στο φρεάτιο!» ανέφερε ο Δημήτρης Γκόφας, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, προσθέτοντας «Παρακαλούσαμε τον διαιτητή να μην γίνει ο αγώνας, γιατί το γήπεδο ήταν ακατάλληλο. Αναγκαστήκαμε να παίξουμε. Δεν μας άφησε ο διαιτητής να κάνουμε ένσταση. Του είπα ότι θα έχουμε τραυματισμούς».

Ο Γενικός Γραμματέας της Αγίας Παρασκευής αποκάλυψε ότι πριν από τρεις εβδομάδες, στο ίδιο γήπεδο, στο βοηθητικό του ΕΑΚ Βόλου, είχε οριστεί το παιχνίδι Βόλος-Κηφισιά πάλι για την Α΄ Εθνική Κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών, αλλά δεν έγινε αφού τότε ο διαιτητής το είχε κρίνει ακατάλληλο!

Η Αγία Παρασκευή προχώρησε ήδη σε καταγγελία στο Υπουργείο Αθλητισμού, στην ΕΠΟ, για ότι βίωσε στο συγκεκριμένο γήπεδο, τονίζοντας ότι θα κινηθεί και νομικά κατά διαιτητή κ. Ασλανίδη που έκρινε κατάλληλο το συγκεκριμένο γήπεδο.

Ακούστε το ηχητικό: