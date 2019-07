Διπλή πρωτιά για τις Ferrari στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά του βρετανικού Grand Prix

Δυναμικό comeback για τις Ferrari στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, όπου η διαφορά χρόνου μεταξύ των τριών ταχύτερων οδηγών ήταν μόλις πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου.

Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Σαρλ Λεκλέρ και κάτω από ελαφρά βροχή. Ο Μονεγάσκος ήταν 26 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορος από τον ομόσταβλό του, Σεμπάστιαν Φέτελ, ενώ τους δύο οδηγούς της Ferrari ακολούθησαν σε χρόνους ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes, οι Γκασλί και Φερστάπεν με Red Bull και ο Μπότας, επίσης με Mercedes.

Eίναι χαρακτηριστικό, ότι ο Χάμιλτον ήταν μόλις 49 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Λεκλέρ!

Οι χρόνοι των τρίτων ελεύθερων δοκιμαστικών δεν πρέπει, πάντως, να υπερεκτιμηθούν, καθώς κατά τη διάρκειά τους υπήρξαν φάσεις με ελαφρά ψιχάλα και έτσι οι γρηγορότερες προσπάθειες με τα μαλακότερα ελαστικά της Pirelli πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία λεπτά.

Ο Φερστάπεν έχασε πάνω από μισή ώρα για επισκευές στο ψυγείο της Red Bull του, ενώ Best of the Rest ήταν και πάλι οι McLaren και οι Renault, με τον Ρικιάρντο να επιστρέφει στο σασσί Νο.1 μετά από ζημιά του Νο.3 το απόγευμα της Παρασκευής.

Για μια ακόμη φορά είχαμε στις δύο τελευταίες θέσεις τις Williams με διαφορά 1,5 δευτερολέπτου από τον 16ο Ράικονεν με Alfa Romeo.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: