«Διπλό»... Ευρώπης για Τορίνο - Real.gr

Με το πέναλτι του Βλάσιτς στο 66ο λεπτό η Τορίνο νίκησε στην έδρα της Σασουόλο με 1-0, για την 16η αγωνιστική της Serie A, και μπήκε δυναμικά στη «μάχη» στη διεκδίκηση ενός από τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» για την επόμενη σεζόν.

Νωρίτερα, η Κάλιαρι έκανε την ανατροπή επί της Πίζας στο «Domus» της Σαρδηνίας, κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά στο τέλος οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να «παγώσουν» τις κερκίδες και να πάρουν τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας (2-2).

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο τέλος του Α’ μέρους (45′) με το πέναλτι του Τραμόνι, αλλά στην επανάληψη η ομάδα της Σαρδηνίας αντέδρασε, ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να κάνει την ανατροπή με τα γκολ των Φολορούνσο (59′) και Κιλισκόι (71′).

Κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, αλλά η Πίζα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Μορφέο στο 89ο λεπτό και πήρε βαθμολογική ανάσα, παραμένοντας όμως στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.