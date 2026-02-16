«Διπλό» η Μπέτις - Real.gr

Σε φοβερή κατάσταση παραμένει η Μπέτις που πέρασε με 2-1 από τη Μαγιόρκα και παραμένει σε επαφή με την πρώτη τετράδα της La Liga μετά από 24 αγωνιστικές. Οι Εζαζουλί και Μπακαμπού σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο για την ομάδα της Σεβίλης, ενώ μείωσε στα μισά του β΄ ημιχρόνου ο Κοσοβάρος Βεντάντ Μουρίτσι.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Ελτσε-Οσασούνα 0-0

Εσπανιόλ-Θέλτα 2-2

(66′ Γκαρσία, 86′ Ντόλαν – 38′ Γιούτγκλα, 90+3΄ Ιγκλέσιας)

Χετάφε-Βιγιαρεάλ 2-1

(41′ πέν. Αραμπάρι, 53′ Σατριάνο – 76′ Μικαουτάτζε)

Σεβίλη-Αλαβές 1-1

(42΄ Σόου – 60΄ Μαρτίνεθ)

Ρεάλ Μαδρίτης-Σοσιεδάδ 4-1

(5΄ Γκονζάλο Γκαρθία, 31΄ Βαλβέρδε, 25΄πεν., 48΄πεν. Βινίσιους –

21΄πεν. Ογιαρθάμπαλ)

Οβιέδο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-2

(30′ Τσάιρα – 58′ Χαουρεγκιθάρ, 71′ πέν. Σανσέτ)

Ράγιο Βαγεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0

(40′ Πέρες, 45′ Βαλεντίν, 76′ Μεντί)

Λεβάντε-Βαλένθια 0-2

(64′ Ραμαζάνι, 84′ Σαντίκ)

Μαγιόρκα-Μπέτις 1-2

(66΄ Μουρίτσι – 18΄ Εζαζουλί, 45+2΄ Μπακαμπού)

Τζιρόνα-Μπαρτσελόνα 16/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 24 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 60

Μπαρτσελόνα 58 -23αγ.

Ατλέτικο Μαδρίτης 45

Βιγιαρεάλ 45 -23αγ.

Μπέτις 41

Εσπανιόλ 35

Θέλτα 34

Ρεάλ Σοσιεδάδ 31

Αθλέτικ Μπιλμπάο 31

Οσασούνα 30

Χετάφε 29

Τζιρόνα 26 -23αγ.

Σεβίλη 26

Αλαβές 26

Βαλένθια 26

Έλτσε 25

Ράγιο Βαγεκάνο 25 -23αγ.

Μαγιόρκα 24

Λεβάντε 18 -23αγ.

Οβιέδο 16 -23αγ.