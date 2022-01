Διπλωματικός «πυρετός» με Τζόκοβιτς: Τον απελαύνει η Αυστραλία - Έφεση κατέθεσε ο κορυφαίος τενίστας

Ο δικαστής της Μελβούρνης, Αντονι Κέλι θα εξετάσει αργότερα το αίτημα του Σέρβου, ο οποίος κρατείται από τις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Μελβούρνη από τότε που έφτασε στη χώρα, το απόγευμα της Τετάρτης με την πρόθεση να αγωνιστεί στο Australian Open.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις για την ιατρική εξαίρεση που έλαβε, ούτε προσκόμισε την βίζα που χρειάζονταν για να εισέλθει στην Αυστραλία, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Οι Αυστραλοί ακύρωσαν τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς και του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα για να παίξει στο τουρνουά Australian Open, αφού αναγκάστηκε να περιμένει για αρκετές ώρες στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

«Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα στοιχεία για ιατρική εξαίρεση που παρασχέθηκαν βρέθηκαν ανεπαρκή», είπε ο Μόρισον κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των ΜΜΕ στην Καμπέρα, προσθέτοντας ότι δεν επιλέχθηκε ξεχωριστή έρευνα για τον Τζόκοβιτς, σχετικά με την ακύρωση της βίζας του.

Νωρίτερα ο Σκοτ Μόρισον έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση:

«H Visa του κ. Τζόκοβιτς απορρίφθηκε. Οι κανόνες είναι κανόνες, ειδικά όταν αφορούν τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι πάνω από τους κανόνες. Η ισχυρή πολιτική μας όσον αφορά την είσοδο στη χώρα ήταν καθοριστική, ώστε η Αυστραλία να έχει από τους χαμηλότερους μέσους όρους θανάτων από COVID στον κόσμο. Συνεχίζουμε να είμαστε προσεκτικοί», έγραψε στο Twitter.

