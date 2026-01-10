Δοκάρια και ευκαιρίες δεν επέτρεψαν στην Μπέτις να νικήσει την Οβιέδο - Real.gr

Η Μπέτις ήταν καλύτερη, έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε δύο δοκάρια με τον Κούτσο Ερνάντες, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει στο Οβιέδο την τοπική ομάδα (1-1), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της La Liga (φινάλε του Α' γύρου).

Οι «βερδιμπλάνκος», επόμενοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στο Europa League (22/1, 19:45, Τούμπα), έχασαν δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια τους να πλησιάσουν ξανά το γκρουπ των πρωτοπόρων της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κάιρα (60′), αλλά η ομάδα της Ανδαλουσίας βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Λο Σέλσο στο 83ο λεπτό.

Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Αλβαρο, Ορτίθ (61′ Μπεγερίν), Μπάρτρα, Γκόμεζ, Φίρπρο (82′ Ροντρίγκες) Ρόκα, Λο Σέλσο, Φορνάλς, Ρούιμπαλ (74′ Ρικέλμε), Αντονι, Ερνάντες (80′ Αβιλα).