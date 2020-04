Δωρεά 1 εκατ. ευρώ από την Αρμάνι Μιλάνο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

?? Olimpia Milano si impegna nella lotta al Covid-19 ?? https://t.co/HqqXspUuaJ

?? Olimpia Milano is committed to fight the emergency from Covid-19 ?? https://t.co/VgRocdEP5e#insiemepic.twitter.com/kGbFQ1XYIN