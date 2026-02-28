«Δώρο» της Κηφισιάς στον Παναθηναϊκό, 1-0 τον Λεβαδειακό - Real.gr

Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στη Νεάπολη Νίκαιας, στο πλαίσιο της 23ης ημέρας κι επέστρεψε στις νίκες ύστερα από δέκα αγώνες πρωταθλήματος και συγκεκριμένα μετά το 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό στις 29 Νοεμβρίου 2025, για τη 12η αγωνιστική.

Η ομάδα των βορείων προαστίων έφτασε στους 24 βαθμούς και απομακρύνθηκε από τις «επικίνδυνες» θέσεις, ενώ ο Λεβαδειακός, που μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Κυπέλλου δείχνει να έχει «ξεφουσκώσει», παρέμεινε στους 39 κι αν ο Παναθηναϊκός νικήσει αύριο τον Άρη θα τον φτάσει στην τέταρτη θέση, με το «τριφύλλι» να έχει και αγώνα λιγότερο.

Το σκορ στη Νεάπολη άνοιξε στην πρώτη τελική του αγώνα, στο 14ο λεπτό: ο Πόμπο εκτέλεσε κόρνερ από δεξιά και ο Ποκόρνι με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στα δίχτυα του Λοντίγκιν για το 1-0.

Στο 16΄ γκολ του Οζέγκοβιτς από γύρισμα του Βήχου ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ στο 30΄ μια αδύναμη κεφαλιά του Σέρβου σέντερ φορ δεν ανησύχησε τον Ραμίρες.

Στο 41΄ οι φιλοξενούμενοι είχαν την καλύτερη στιγμή τους στο πρώτο ημίχρονο, όταν από τη συνεργασία του Κωστή με τον Μπάλτσι ο τελευταίος έκανε το σουτ, στέλνοντας την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι, ενώ στο 45΄+3 σουτ του Λαρουσί από την περιοχή είχε την ίδια κατάληξη για την Κηφισιά.

Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο πιέζοντας πολύ και στο 52΄ κεφαλιά του ανενόχλητου Βήχου σε εκτέλεση κόρνερ έφυγε πάνω από το δοκάρι, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Κωστή σούταρε άστοχα από εξαιρετικό σημείο, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 1-1.

Προϊόντος του χρόνου η πίεση των Βοιωτών μειώθηκε και στο 77΄, από λάθος του Λοντίγκιν, ο Χριστόπουλος πλάσαρε άστοχα χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει.

Στο 81΄ ο Λεβαδειακός είχε τη στιγμή του, καθώς μετά από σέντρα του Τσάπρα ο Μπάλτσι πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Λαρουσί, Πέρεθ, Έμπο, Χριστόπουλος, Πέτκοφ, Κονατέ – Τσοκάι, Φίλων

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Ποκόρνι, Πέτκοφ, Κονατέ, Λαρουσί, Πέρεθ (88΄ Μποτία), Αμανί, Νάνελι (88΄ Σόουζα), Πόμπο (69΄ Ρουκουνάκης), Μπένι (46΄ Έμπο), Χριστόπουλος (83΄ Θεοδωρίδης).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Άμπου Χάνα (73΄ Παλάσιος), Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι (87΄ Λαμαράνα), Κωστή (87΄ Κωστή), Φίλων, Μπάλτσι, Πεντρόζο, Οζέγκοβιτς (79΄ Νίκας).