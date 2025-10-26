«Δώρο» της Λανς στην Παρί ΣΖ, η κορυφή της Ligue 1 - Real.gr

Η Λανς έκανε... δώρο την πρώτη θέση της Ligue 1 στην Παρί Σεν Ζερμέν! Νίκησε με 2-1 τη Μαρσέιγ και δεν της επέτρεψε να διατηρηθεί στο «ρετιρέ», τη μοναξιά του οποίου απολαμβάνει η πρωταθλήτρια Παρί, μετά το «διπλό» επί της Μπρεστ.

Παράλληλα, η Λανς με το «τρίποντο»… σκαρφάλωσε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο ομάδα του Λουίς Ενρίκε.

Το γκολ του Σαλισού στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης αποδείχθηκε αρκετό για τη Μονακό να επικρατήσει με 1-0 της Τουλούζ και να επιστρέψει στις νίκες μετά από τρεις αγωνιστικές (2 ισοπαλίες και μία ήττα).

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ασράφ Χακίμι, που πέτυχε δύο γκολ, η Παρί Σεν Ζερμέν πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Μπρεστ με 3-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη γαλλική Ligue 1.