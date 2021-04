Δριμύ κατηγορώ από τον Τσέφεριν για τη European Super League και δεύτερη ευκαιρία στους 12 «γίγαντες» του ποδοσφαίρου

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

«Θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτήν την κρίση και το ποδόσφαιρο θα βγει ακόμη πιο δυνατό από ποτέ, γιατί θα αναλάβουμε την δύσκολη πρόκληση του να διαμορφώσουμε το μέλλον των διοργανώσεων της UEFA. Θα βοηθήσουμε τους συλλόγους μας να σταθούν ξανά στα πόδια τους.

Έχουμε να οργανώσουμε το Euro, η τέλεια ευκαιρία για να δείξουμε πως προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες.

Η κρίση που ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο θα μας κάνει δυνατότερους.

Διάβασα ότι θα καταργήσουμε το Financial Fair Play. Θα είμαι ξεκάθαρος. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Πρέπει, όμως, να προσαρμοστούμε στη νέα πραγματικότητα.

Για μερικούς οι οπαδοί έχουν γίνει καταναλωτές, πελάτες και οι διοργανώσεις προϊόντα.

Ο εγωισμός αντικαθιστά την αλληλεγγύη. Τα λεφτά έχουν γίνει πιο σημαντικά από τη δόξα, η απληστία πιο σημαντική από την πίστη.

Αυτοί οι σύλλογοι που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι και άφθαρτοι σήμερα, πρέπει να θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Και να συνειδητοποιήσουν ότι αν είναι Ευρωπαίοι γίγαντες σήμερα, είναι εν μέρει χάρη στην UEFA.

Οι ομάδες που είναι μεγάλες σήμερα, δεν ήταν ανέκαθεν μεγάλες και δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα είναι πάντοτε μεγάλες. Το ποδόσφαιρο είναι δυναμικό, απρόβλεπτο. Γι’ αυτό είναι τόσο όμορφο.

Το ποδόσφαιρο δεν ανήκει σε κανέναν ή μάλλον ανήκει σε όλους. Είναι μέρος της κληρονομιάς μας. Σεβόμαστε την ιστορία και την παράδοση, σεβόμαστε τους άλλους. Αυτό κάτι σημαίνει.

Κύριοι της λίγκας, κάνατε ένα μεγάλο λάθος. Ορισμένοι θα πουν ότι σας διακατέχει η απληστία, άλλοι θα μιλήσουν για υπεροψία, όμως υπάρχει χρόνος για να αλλάξετε απόψεις. Όλοι κάνουν λάθη.

Ελάτε στα λογικά σας. Όχι από την αγάπη για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν νομίζω ότι έχετε ιδιαίτερη αγάπη στο άθλημα, αλλά από σεβασμό προς τον κόσμο που ματώνει για την ομάδα του. Σεβαστείτε το οίκημα του ποδοσφαίρου.

Το πλάνο που έχουμε για μετά το 2024 έχει προκύψει μετά από μακρά διαδικασία. Δεν είναι συμβιβασμός. Με τις προσαρμογές που θα κάνουμε, θα χτίσουμε το ποδόσφαιρο του μέλλοντος, την ώρα που εγωιστές άνθρωποι προσπαθήσουν να σκοτώσουν αυτό το όμορφο παιχνίδι».

UEFA President Ceferin in public appeal to English clubs behind Super League: "Gentlemen you made a huge mistake. Some will say it is greed, others distain, arrogance ... there is still time to change your mind. Everyone makes mistakes” pic.twitter.com/urIDYIs0qg