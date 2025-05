Δρομέας… έστριψε λάθος και έχασε την πρωτιά σε αγώνα δρόμου στο Τόκιο - BINTEO - Real.gr

Ένα απρόσμενο λάθος λίγο πριν τη γραμμή του τερματισμού σεαγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων στο Τόκιο κόστισε τη νίκη στον Κενυάτη δρομέα Βίνσεντ Κιμπέτ Λανγκάτ.

Αν και βρισκόταν επικεφαλής μερικά μέτρα πριν το τέλος, ο Λανγκάτ… έχασε τη σωστή στροφή προς τη γραμμή του τερματισμού και συνέχισε ευθεία, χάνοντας πολύτιμο χρόνο.

Το λάθος εκμεταλλεύτηκε ο Αιθίοπας Τζεμάλ Γιμέρ, ο οποίος με σωστή πλοήγηση και διατήρηση του ρυθμού του πέρασε μπροστά και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Λανγκάτ, αν και προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά, δεν κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοπορία.

Το στιγμιότυπο με τον Λανγκάτ να προσπερνά τη στροφή του τερματισμού έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έκπληξη για τον Κενυάτη δρομέα, που «είδε» τη νίκη να του ξεγλιστρά κυριολεκτικά στο νήμα.

