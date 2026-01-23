Δυνατά παιχνίδια σε Super League και Premier League με Βετ Builder Ready και ενισχυμένες  αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

• Με το Bet Lock* κλειδώνεις το στοίχημα σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Σπουδαίες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων το Σαββατοκύριακο.

Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Premier League, ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, στις 18:30.

Δυνατά ματς γίνονται και στη Super League. Το Σάββατο, στις 17:00, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο και στις 19:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Τρίπολη τον Αστέρα. Την Κυριακή, στις 19:30, παίζουν στο Περιστέρι ο Ατρόμητος και ο Παναθηναϊκός.

Στη Serie A τα βλέμματα στρέφονται στα 2 κυριακάτικα ντέρμπι, Γιουβέντους-Νάπολι (19:00) και Ρόμα-Μίλαν (21:45).

Bet Builder Ready για τα μεγάλα παιχνίδια

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για παιχνίδια του Σαββατοκύριακου:

Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ

0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Λ. Γιόβιτς να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει

ΑΕΚ να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

Άρσεναλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ

Άρσεναλ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 10,5 κόρνερ

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Φ. Πελίστρι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει

Π. Παντελίδης να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Παναθηναϊκός να κερδίσει & Οver 2,5 γκολ

Πόλο: Πολλά ειδικά στοιχήματα για τον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας με την Ουγγαρία

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Πόλο η Εθνική Ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα, στις 18:00, στο Βελιγράδι την Ουγγαρία με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τον ημιτελικό μεταξύ των οποίων:

Οver/Under γκολ παικτών

Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει

Ομάδα που θα προκριθεί

Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου

Εύρος Νίκης

Νικητής & Συνολικά γκολ αγώνα

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης:

Nικητής Διοργάνωσης

Ελλάδα να κερδίσει μετάλλιο

Ελλάδα-Τελική Κατάταξη

