Δύο Έλληνες στην κορυφαία πεντάδα της 20ετίας στα EuroBasket

Πηγή: filathlos.gr

Μαζί τους βρέθηκαν ακόμα οι Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Ντιρκ Νοβίτσκι και Πάου Γκασόλ, σε μία πραγματική ομάδα-όνειρο.

The Ultimate @EuroBasket Dream Team as selected by our fans!https://t.co/OFSCjY8Mf8