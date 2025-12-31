Δύσκολα με Παναθηναϊκό ο Τάισον Ουόρντ - Real.gr

Οι πιθανότητες συμμετοχής του Τάισον Ουόρντ στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» με τον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens, την Παρασκευή (2/1, 21:15), για τη 19η αγωνιστική είναι ελάχιστες.

Αν και ο Αμερικανός φόργουορντ θέλει να ενισχύσει την ομάδα του Πειραιά στη «μητέρα των μαχών», πρώτη «μάχη» των δύο «αιωνίων» στην Ευρώπη την τρέχουσα σεζόν και χθες (30/12) ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, στον Ολυμπιακό προσανατολίζονται να μη ρισκάρουν υποτροπή μετά το οστικό οίδημα πρόσθιας μοίρας έξω κνημιαίου κονδύλου που είχε υποστεί.

O Τάισον Ουόρντ αποτελεί κομβικό παίκτη τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για τον Ολυμπιακό και η απουσία του στη Euroleague επηρέασε σαφώς το παιχνίδι και τ’ αποτελέσματα των «ερυθρόλευκων».

Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε στη Euroleague ο Τάισον Ουόρντ ήταν στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, στο Βελιγράδι, στις 26 Νοεμβρίου.

Όπως όλα δείχνουν η αγωνιστική επιστροφή του Τάισον Ουόρντ θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Φενερμπαχτσέ (6/1, 19:45).