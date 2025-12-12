Δύσκολη δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη - Real.gr

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια απαιτητική δοκιμασία, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Euroleague, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και τη διατήρησή του στις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Στα αγωνιστικά, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη χωρίς τις γνωστές απουσίες των Κίναν Έβανς και Μουσταφά Φαλ, όπως και των Τάισον Γουόρντ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Φυσικά, άπαντες στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού περιμένουν την έλευση του Μόντε Μόρις, με τον Αμερικανό γκαρντ να έρχεται για να καλύψει το μεγάλο κενό στη θέση «1», χάρη στην εμπειρία και την ποιότητά του που του επέτρεψαν να αγωνιστεί για χρόνια στο ΝΒΑ.

Από την άλλη, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση το τελευταίο διάστημα, μετρώντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και δύο διαδοχικές στην Euroleague απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Βιλερμπάν.

