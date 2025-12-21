Δύσκολη νίκη της Αϊντχόφεν στην Ουτρέχτη - Real.gr

Δύσκολη ήταν η νίκη της Αϊντχόφεν στην Ουτρέχτη επί της τοπικής ομάδας με 2-1, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του ολλανδικού πρωταθλήματος, αλλά πήρε αυτό που ήθελε και αύξησε τη διαφορά από τη (δεύτερη της βαθμολογίας) Φέγενορντ στους 12 βαθμούς, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου.

Οι γηπεδούχοι, που είχαν ξανά κάτω από τα δοκάρια τους τον Βασίλη Μπάρκα, άνοιξαν το σκορ με τον φαν ντερ Χορν (31′), αλλά στην επανάληψη οι πρωταθλητές κυριάρχησαν και έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Πέπι (52′) και Πέρισιτς (76′). Να σημειωθεί μάλιστα πως η PSV στα τελευταία λεπτά αγωνίστηκε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σούτεν στο 86ο λεπτό.