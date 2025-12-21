Δύσκολο «τρίποντο» για την Μπριζ απόντος του Τζόλη - Real.gr

Ο Νικολό Τρεσόλντι έδωσε τη λύση στην Μπριζ, πετυχαίνοντας το γκολ της νίκης στο τέλος της δύσκολης αναμέτρησης με τη Γάνδη (2-1), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Jupiler League, δίνοντας έτσι στην ομάδα του τη δυνατότητα να παραμείνει στη διεκδίκηση του τίτλου στο Βέλγιο.

Οι γηπεδούχοι, χωρίς τον Χρήστο Τζόλη στην αποστολή του αγώνα, άνοιξαν το σκορ με τον Βερμάν (21′), έχασαν ευκαιρίες να πετύχουν κι άλλο γκολ, αλλά δεν τα κατάφεραν και η Γάνδη βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Πασκότσι στο 52ο λεπτό.

Οι παίκτες του Ιβάν Λέκο πίεσαν στη συνέχεια ασφυκτικά την αντίπαλη άμυνα και τελικά πήραν την πολύτιμη νίκη με τον 21χρονο Γερμανό επιθετικό στα τελευταία λεπτά (86′), μειώνοντας ξανά τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Σεντ Ζιλουάζ.