Έβγαλε τα ασπρόμαυρα και φόρεσε τα ερυθρόλευκα

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε και τυπικά την 11η μεταγραφή του το φετινό καλοκαίρι, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς.

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο 19χρονος αμυντικός αποκτήθηκε από την Παρτιζάν Βελιγραδίου και αποτελεί έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ηλικία του στην Ευρώπη. Ο Μάρκοβιτς βρίσκεται στην Ελλάδα από την περασμένη Κυριακή, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο στους "ερυθρόλευκους", το οποίο θα είναι πενταετούς διάρκειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς.

Το who is who

Ο Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς είναι γεννημένος στις 23 Μαρτίου 2000 στην Μπιγέλινα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, έχει ύψος 1.85 και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού αμυντικού.

Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα της Παρτίζαν Βελιγραδίου, μετρώντας 50 συμμετοχές και έχοντας σκοράρει 4 φορές σε Πρωτάθλημα Σερβίας, Κύπελλο Σερβίας και Europa League. Eίναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας Κ21».

Ως τεράστιο σύλλογο, ο οποίος θα τον βοηθήσει να ανέβει επίπεδο στην καριέρα του χαρακτήρισε σε δηλώσεις του στο σάιτ της Παρτιζάν τον Ολυμπιακό ο Ζβέτοζαρ Μάρκοβιτς.

«Έκλεισα σε έναν πολύ μεγάλο σύλλογο και ανεβαίνω επίπεδο στην καριέρα μου με τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενος για αυτό και είναι κάτι που δείχνει την πρόοδό μου στο ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο και σκληρό για μένα να αφήνω την χώρα μου και την ομάδα μου, όμως η καρδιά μου θα είναι πάντα εκεί, στην Παρτιζάν», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός.