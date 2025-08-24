Εμπιστοσύνη Χάου στη διοίκηση της Νιούκαστλ για αντικαταστάτη του Ίσακ - Real.gr

Ο προπονητής της Νιούκαστλ, Έντι Χάου, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να πορευθεί χωρίς αναγνωρισμένο επιθετικό, ακόμη κι αν ολοκληρωθεί τελικά η πολύκροτη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Λίβερπουλ κατέθεσε πρόταση ύψους 110 εκατομμυρίων λιρών (περίπου 149 εκατομμύρια δολάρια) για την απόκτηση του Σουηδού επιθετικού νωρίτερα μέσα στον μήνα. Ο ίδιος ο Ίσακ, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα την Τρίτη, κατηγόρησε τη διοίκηση της Νιούκαστλ ότι δεν τήρησε υποσχέσεις απέναντί του.

Η Νιούκαστλ απάντησε επίσημα πως δεν έχει δοθεί καμία δέσμευση για την πώληση του 25χρονου άσου, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Το όνομα της αγγλικής ομάδας έχει συνδεθεί με αρκετούς επιθετικούς στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, ωστόσο καμία από τις μετακινήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί. Με τον Κάλουμ Γουίλσον να έχει ήδη αποχωρήσει, ενδεχόμενη πώληση του Ίσακ θα αφήσει τον 22χρονο Γουίλιαμ Οσούλα ως μοναδικό διαθέσιμο επιθετικό στην ομάδα.

«Δεν πιστεύω ότι ο σύλλογος θα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν μπορούμε να πορευτούμε σε ολόκληρη τη σεζόν χωρίς αναγνωρισμένο επιθετικό», δήλωσε ο Χάου στους δημοσιογράφους.

«Και δεν το λέω με ασέβεια προς τον Γουίλ Οσούλα. Κάνει πολύ καλή πρόοδο και είμαι ικανοποιημένος με την εξέλιξή του, αλλά έχει περιορισμένη εμπειρία στην Premier League», πρόσθεσε.

«Ο Άλεξ (Ίσακ) είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος επιθετικός μας με εμπειρία και γκολ στο κορυφαίο επίπεδο, οπότε δεν μπορούμε να μείνουμε εκτεθειμένοι χωρίς εναλλακτική».

ΑΠΕ-ΜΠΕ